Abel Ferreira deve repetir estratégia na escalação do Palmeiras para o Dérbi

O Palmeiras enfrenta o Corinthians nesta quinta-feira (6), no Allianz Parque, às 20h (de Brasília), pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Abel Ferreira realizou um rodízio no elenco no torneio estadual, mas deve escalar a equipe com 'força máxima' para o Dérbi.

O treinador promoveu a 'equipe ideal' no último domingo (3), quando o Palmeiras bateu o Guarani por 4 a 1, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O Verdão não vencia no Paulistão há duas partidas e se recuperou com uma grande atuação de Estêvão, que marcou dois gols.

Contrariando a estratégia adotada no início do torneio, Abel Ferreira deve escalar o Palmeiras com força máxima novamente para o Dérbi. Além de ser um clássico, o confronto contra o Corinthians servirá como um teste de alto nível para os titulares.

O Palmeiras deve entrar em campo com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga e Maurício; Estêvão e Facundo Torres.

Richard Ríos foi um dos destaques do Palmeiras na última rodada (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Campanha no Paulistão

O Palmeiras terá uma temporada cheia com a disputa do Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e Super Mundial de Clubes da Fifa. Pensando em preparar o elenco, o técnico Abel Ferreira já declarou que o torneio serve como uma preparação para o ano.

— Queremos ganhar o Paulista, mas já disse que se não ganhar não tem problema nenhum, o Paulista é para preparar a equipe para competições, para uma temporada que começa no dia 15 e vai até dezembro, com jogos em cima de jogos — disse o técnico após a vitória sobre o Guarani.

O Verdão entra em campo na terceira posição do Grupo D, fora da zona de classificação para a próxima fase. Nesta quarta-feira (6), a Ponte Preta venceu o Noroeste por 2 a 1, em Bauru, e ultrapassou o Palmeiras na tabela.