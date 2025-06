Neste sábado (21), acontecem dois jogos decisivos nas séries A2 e A3 do Brasileirão feminino. Sem perder na competição, o Santos enfrenta o Ação, do Mato Grosso, pelo duelo de ida das quartas de final, valendo o acesso à elite do futebol feminino brasileiro na próxima temporada.

Na terceirona, o Itabirito recebe o Vila Nova, às 11h (horário de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes. As equipes já estão garantidas na A2 em 2026, mas ainda brigam pelo título da competição e tem jogo de volta marcado para o próximo sábado (5). Além delas, asseguraram o acesso Doce Mel e Atlético Piauiense, que jogam neste domingo (22), às 11h.

Destaque do futebol feminino

Para o primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Brasileiro Série A2, o Santos conta com ótima fase da artilheira Laryh. Aos 37 anos, a veterana soma cinco gols em oito jogo, todos marcados nos últimos três jogos.

Ela balançou as redes diante de Taubaté (2x), Botafogo e São José. Esta é a segunda passagem de Laryh pelas Sereias da Vila, após defender a camisa alvinegra em 2020.

Elenco feminino do Santos treinou no CT Meninos da Vila nesta quinta-feira. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Agenda do dia

Itabirito x Vila Nova - 21/06 - 11h - Série A3 (semifinal) - Onde assistir: TV Gato Do Mato Ação Futebol x Santos - 21/6 - 16h - Série A2 (quartas de final) - Onde assistir: TV Ação Santo Antônio (Youtube)

Próximos jogos

Quartas de final da Série A2 (jogos de ida)

Minas Brasília x Fortaleza - 22/6 - 16h

Mixto x Botafogo 22/6 - 18h

Atlético-MG x Vitória - 23/6 - 20h

Semifinal do Campeonato Brasileiro Série A3