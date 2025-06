Santos encara Ação em mata-mata da Série A2 feminina

O Santos entra em campo neste sábado (21), às 16h (horário de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino Série A2. Com a vantagem de decidir em casa, as Sereias da Vila tentam manter a melhor campanha da competição e retornar à elite do futebol nacional.

continua após a publicidade

Artilheira do Peixe, a atacante Laryh é a artilheira da equipe, com cinco gols na temporada.

— A gente já estava encarando as partidas como decisivas então o sentimento de final continua. Agora, com a fase eliminatória, a concentração e a entrega precisam estar ainda mais altas. O bom início aumenta nossa confiança, mas também reforça a responsabilidade de manter o nível e seguir representando bem o Santos — diz a jogadora.

➡️ Sonhos sem fronteiras: histórias de estrangeiras no Brasileirão feminino

Santos mostra força na Série A2

As Sereias da Vila tiveram a melhor campanha da primeira fase, com 19 pontos, e ainda não perderam na competição. Em 2024, o time santista foi rebaixado e é favorito ao acesso nesta temporada.

continua após a publicidade

Para a meio-campista Analuyza, o Santos chega forte à segunda fase.

— Conseguimos fazer uma boa fase de grupos com muita entrega e responsabilidade, sabendo que

cada jogo era muito importante para o nosso desenvolvimento como equipe e confiança para as

próximas fases — destaca ela.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Elenco feminino do Santos treinou no CT Meninos da Vila nesta quinta-feira. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Confira as informações do jogo entre Ação-MT e Santos feminino

✅ FICHA TÉCNICA

AÇÃO-MT X SANTOS FEMININO - QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2

🏆 Brasileirão Feminino Série A2 - Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário : sábado (21), às 16h (horário de Brasília)

: sábado (21), às 16h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Municipal Dito Souza, em Várzea Grande (MT)

📺 Onde assistir: TV Ação Santo Antônio

Escalações confirmadas de Ação-MT e Santos