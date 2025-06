A sexta-feira (20) reserva emoções no Brasileirão feminino sub-20, um dos principais campeonatos de base do futebol feminino no país. São Paulo e Palmeiras entram em campo.

O São Paulo recebe o América Mineiro às 15h (horário de Brasília), enquanto o Palmeiras joga contra o Recanto da Criança às 16h. Os confrontos são válidos pela 2ª rodada da primeira fase.

Destaque do dia

Tudo pronto para a primeira decisão! Ação-MT e Santos estão na reta final da preparação para o jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Série A2. A bola rola no Estádio Várzea Grande, no Mato Grosso, com transmissão da Tv Ação Santo Antônio no Youtube.

Invictas na competição, as Sereias da Vila tentam retornar à elite após rebaixamento na temporada passada. Já o Ação, que é uma SAF, busca o feito inédito. A decisão será na Vila Belmiro, casa do Peixe, no sábado (5), às 15h (horário de Brasília).

Santos comemora classificação na Copa do Brasil feminina. (Foto: Santos FC/Divulgação)

Agenda do dia

Brasileirão feminino sub-20

São Paulo x América Mineiro - 20/06 - 15h

Palmeiras x Recanto da Criança - 20/06 - 16h

Competições em andamento

Copa do Brasil - 14/05 a 19/11

Brasileiro Feminino A1 - 16/03 a 14/09

Brasileiro Feminino A2 - 19/04 a 30/08

Brasileiro Feminino A3 - 26/04 a 05/07

Brasileiro Sub-20 - 05/06 a 21/08

Brasileiro Sub-17 - 07/06 a 16/08

Próximos jogos

Quartas de final da Série A2 (jogos de ida)

Ação Futebol x Santos - 21/6 - 16h Minas Brasília x Fortaleza - 22/6 - 16h Mixto x Botafogo 22/6 - 18h Atlético-MG x Vitória - 23/6 - 20h

