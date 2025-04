Maior artilheira da história das Sereias da Vila, Ketlen, anuncia gravidez

A maior artilheira da história da equipe feminina do Santos, Ketlen, anunciou que está grávida do primeiro filho.

O anúncio foi divulgado na última quarta-feira (09) nas redes sociais do clube. Ela fez uma supresa para o elenco feminino.

-Estou muito feliz por viver esse momento. De um lado, fico triste de ficar fora da temporada, mas era um sonho. Um sonho que se tornou realidade. Eu e meu marido estamos muito felizes por poder realizar isso - disse a jogadora.

Ketlen celebra primeira gravidez com companheiras de elenco do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)

Ela foi abraçada por todos e pediu a ajuda de suas companheiras nesse momento tão especial. “Espero que vocês sejam boas titias para minha vida. A Suzane, que já é mãe, eu sei que vai me ajudar bastante, mas eu preciso muito de ajuda de todas vocês para poder viver tudo isso da melhor forma. Obrigada por vocês estarem aqui comigo”.

Ketlen chegou à Vila Belmiro aos 15 anos de idade e dedicou praticamente sua carreira toda ao Santos FC. Ao todo, já são 15 anos defendendo o time feminino do Peixe. Quatro anos em sua primeira passagem (2007-2010) e 11 em seu retorno (2015-2025). São 363 jogos e 207 gols, sendo a maior artilheira e a atleta que mais defendeu as Sereias.

Ela é a única jogadora com a imagem estampada no muro de ídolos do CT Rei Pelé. Com as Sereias, foi bicampeã da Libertadores, campeã Brasileira, da Copa do Brasil, da Liga Nacional, da Copa Paulista e tetracampeã do Paulistão.