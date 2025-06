O Red Bull Bragantino recebe o Palmeiras neste domingo (22), às 10h (horário de Brasília), em jogo válido pela 4ª rodada do Paulistão feminino. A bola rola no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e conta com transmissão do Sportv (canal fechado) e Globoplay (para assinantes).

A primeira fase do Paulistão conta com 14 rodadas, com jogos de ida e volta. No fim, as quatro melhores equipes avançam as fases finais. O Verdão é o atual campeão.

Ficha do jogo RBB SEP 14ª rodada Paulistão feminino Data e Hora Domingo, 22 de junho, às 10h (horário de Brasília) Local Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP) Árbitro Talita Ximenes de Freitas Assistentes Leandra Aires Cossette e Juliana Vicentin Esteves Var Ariana Manfredi Leite Onde assistir

O Massa Bruta está na sexta colocação da competição, com uma vitória e duas derrotas em três partidas. O RB Bragantino estreou sendo goleado pelo Corinthians, por 4 a 0, perdeu para o São Paulo por 3 a 0 e venceu o Realidade Jovem por 4 a 0.

As Palestrinas, por outro lado, brigam pela liderança da competição e têm 100% de aproveitamento nos primeiros três jogos. Venceu o Realidade Jovem por 1 a 0, a Ferroviária pelo mesmo placar e superaram o São Paulo por 3 a 2 em jogo acirrado.

Confira as informações do jogo entre Red Bull Bragantino x Palmeiras feminino

✅ FICHA TÉCNICA

RED BULL BRAGANTINO X PALMEIRAS FEMININO - 4ª RODADA DO PAULISTÃO

🏆 Paulistão feminino - 4ª rodada

📆 Data e horário : domingo (22), às 10h (horário de Brasília)

: domingo (22), às 10h (horário de Brasília) 📍 Local : Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista

: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista 📺 Onde assistir: Sportv (canal fechado) e Globoplay (para assinantes)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RB BRAGANTINO (Técnico Humberto Simão):

Thalya; Débora, Stella, Laura Valverde e Carol Tavares; Tamires, Ana Carla, Lelê e Vivian; Thayslane e Paulina.

PALMEIRAS (Técnico Camilla Orlando):

Kate Tapia; Rhay Coutinho, Pati Maldaner, Isadora, Fe Palermo; Brena Carolina, Ingryd Lima, Andressinha, Yoreli Rincon; Tainá Maranhão, Amanda Gutierres.