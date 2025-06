Ação-MT x Santos feminino: onde assistir e prováveis escalações

Em jogo decisivo para o acesso à primeira divisão, o Ação-MT recebe o Santos neste sábado (21), às 16h (horário de Brasília), pelo primeiro jogo das quartas de final do Brasileirão A2. A bola rola no Estádio Municipal Dito Souza, em Várzea Grande (MT) e conta com transmissão da TV Ação Santo Antônio, no Youtube.

O Ação terminou a primeira fase na quarta colocação do Grupo B, com 11 pontos em sete partidas. A campanha foi de três vitórias, dois empates e duas derrotas até aqui, tendo superado o Vitória por 2 a 1, fora de casa.

O Santos tenta retornar à elite do futebol nacional após ser rebaixado na temporada passada. As Sereias da Vila tiveram a melhor campanha da primeira fase, com 19 pontos, e ainda não perderam na competição.

Elenco feminino do Santos treinou no CT Meninos da Vila nesta quinta-feira. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos F.C.)

Além de Ação e Santos, decidem vaga na elite Atlético Mineiro e Vitória, Minas Brasília e Fortaleza, e Mixto-MT e Botafogo. Quatro equipes conquistam o acesso.

Confira as informações do jogo entre Ação-MT e Santos feminino

✅ FICHA TÉCNICA

AÇÃO-MT X SANTOS FEMININO - QUARTAS DE FINAL DO BRASILEIRÃO FEMININO SÉRIE A2

🏆 Brasileirão Feminino Série A2 - Quartas de final (jogo de ida)

📆 Data e horário : sábado (21), às 16h (horário de Brasília)

: sábado (21), às 16h (horário de Brasília) 📍 Local: Estádio Municipal Dito Souza, em Várzea Grande (MT)

📺 Onde assistir: TV Ação Santo Antônio

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

AÇÃO-MT (Técnico Wellington Sousaa):

Zany; Índia, Júlia Macena, Tânia e Maria Soares; Magna, Paty Alves, Dóroty e Lidiane; Ana Jéssica e Joysinha.

SANTOS (Técnico Caio Couto):

Stefane; Barbara Cuzzuol, Rafa Martins, Ana Alice e Larissa Vasconceos; Nath Pitbull, Rafa Andrade, Suzane Pires e Analuyza; Lary e Carol Baiana.