Em jogo acirrado, o Santos venceu o Ação-MT por 1 a 0, em Várzea Grande (MT), pelo jogo de ida das quartas de final da Série A2 feminina. O único gol do jogo foi marcado pela atacante Analuyza, ainda no primeiro tempo.

O jogo de volta, que define o acesso ao Brasileirão Série A1, ocorre no sábado, 5 de julho, às 15h (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP).

Como foi Santos x Ação-MT

Invicto na competição, o Santos teve dificuldades no início da partida. O time mato-grossense surpreendeu e impôs uma forte marcação, sem abrir mão de atacar.

As Sereias da Vila investiram no lado esquerdo de ataque, enquanto as donas da casa tentavam com Yasmin e Duda.

Aos 22 minutos do primeiro tempo, Analuyza investiu em jogada individual, driblou duas adversárias e finalizou na saída da goleira Lara, inaugurando o placar.

Minutos depois, o Ação acertou a trave após cobrança de falta de Yasmin. Duda tentou encobrir a goleira Stefane, mas a bola saiu.

Santos e Ação-MT duelam pelo Brasileirão feminino Série A2. (Foto: Reinaldo Campos/Santos)

O segundo tempo foi marcado por muita disputa em campo e diversas faltas. A arbitragem distribuiu cartões. Aos 48, Julia teve chance e finalizou de primeira após cruzamento, mas a bola não entrou.

Com o resultado, as Sereias da Vila mantêm a invencibilidade na competição e levam vantagem para o jogo de ida, jogando pelo empate.

Nas demais quartas de final, o Atlético Mineiro enfrenta o Vitória, o Minas Brasília o Fortaleza e o Mixto-MT decide acesso com o Botafogo.

