Charles e Arthur Leclerc participarão de um momento histórico e inédito da Fórmula 1. Os irmãos dividirão a pista em uma sessão oficial de Grande Prêmio representando a mesma equipe. Os monegascos irão para pista com os carros da Ferrari no primeiro treino livre do GP de Abu Dhabi, na próxima sexta-feira (6).

continua após a publicidade

Arthur faz parte da Academia da Ferrari e faz parte das obrigações que as equipes da Fórmula 1 tem de colocar pilotos novatos em, pelo menos, duas sessões de treinos livres em cada temporada. Dessa forma, Leclerc se juntará ao irmão Charles ao assumir o volante do carro de Carlos Sainz.

➡️ Colapinto vê opções de equipes se diluírem e caminha para reserva da Williams em 2025

➡️ FIA propõe mudança interna e tenta dar mais autonomia a Sulayem contra acusações

O Leclerc “mais novo” chegou a participar dos campeonatos de F3 e F2, onde fez campanhas discretas, com três vitórias na Fórmula 3 e um pódio na Fórmula 2. Neste ano, no entanto, o foco de Arthur tem sido o de piloto de desenvolvimento da Ferrari no simulador de Maranello.

continua após a publicidade

Arthur e Charles Leclerc com as camisas da Ferrari (Foto: Fórmula 1)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Desde Michael e Ralf Schumacher eles serão os primeiros irmãos a dividirem pista. Os alemães competiram juntos na F1 por 10 temporadas seguidas, entre 1997 e 2006.