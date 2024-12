Gabriel Bortoleto na Fórmula 2: horário e onde assistir à corrida em Abu Dhabi

A Fórmula 2 chega para a sua última corrida da temporada. Esta corrida marca um momento decisivo para a carreira de Gabriel Bortoleto, já que pode se consagrar campeão da categoria antes de subir para a F1. O final de semana será realizado nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, com transmissões da Band, Bandsports e F1TV.

Situação de Bortoleto na F2

Gabriel Bortoleto em Monza, na Itália (Foto: Divulgação/F2)

Gabriel Bortoleto está meio ponto à frente de Isack Hadjar (188.5 a 188). Paul Aron corre por fora, com 163 pontos, mas dependeria de um fim de semana ruim dos favoritos. Para vencer, o brasileiro deve terminar na frente do franco-marroquino. No entanto, na F2 temos a presença do grid invertido, na classificação a ordem vale para a corrida principal. Porém, na sprint, os 10 primeiros têm as posições invertidas.

Na lógica, é melhor Bortoleto fazer uma boa classificação e decidir o campeonato na corrida principal, que vale mais pontos.

Campanha de Bortoleto na F2

Gabriel Bortoleto venceu duas provas de 25 pontos em Spilberg e Monza. O brasileiro deixou de pontuar em apenas cinco das 26 corridas já disputadas. Por outro lado, o Isack Hadjar venceu quatro corridas principais: Melbourne, Ímola, Silverstone e Spa-Francorchamps. No entanto, o franco-argelino não pontuou em 12 provas.

Saiba as datas, horários e onde assistir à Fórmula 2 em Abu Dhabi

Sexta-feira (6)

Treino livre: 4h05min — Bandsports e F1TV

Classificação: 8h — Bandsports e F1TV

Sábado (7)

Corrida sprint: 9h15min — Band e F1TV

Domingo (8)

Corrida principal: 6h25min — Band e F1TV