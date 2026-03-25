Zebras no Masters 1000 de Miami igualam marca de 23 anos

Pela primeira vez desde Cincinnati, em 2003, uma edição do Masters 1000 contou com apenas três dos 16 cabeças de chave nas oitavas de final. A façanha aconteceu no Miami Open. Desde a primeira edição dos Masters 1000, em 1990, apenas em outra ocasião uma situação igual foi protagonizada nesse nível de torneio: em Monte Carlo, em 2000.

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E um dos três favoritos que haviam avançado às oitavas caiu na terça-feira, o anfitrião Taylor Fritz (7º do mundo), surpreendido pelo tcheco Jiri Lehecka (22º).

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Além dele, os cabeças de chave que avançaram foi o italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking e campeão em 2024, e o alemão Alexander Zverev (3º), semifinalista em 2018.

Jovem espanhol, a maior zebra em Miami

Dos 16 que avançaram às oitavas de final, a maior surpresa atende pelo nome de Martin Landaluce. Apenas o 151º do mundo, o espanhol, de 20 anos, saiu do qualifying e já está nas quartas de final, pela primeira vez na carreira em torneios desse nível. Caso derrote Lehecka nesta quarta, em torno das 16h (de Brasília), o tenista nascido em Madri vai entrar no top 100 pela primeira vez. Até hoje, seu melhor ranking foi o 110º, alcançado em outubro do ano passado.

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Landaluce, que já havia eliminado o russo Karen Khachanov (ex-top 10) na rodada anterior, despachou, nas oitavas, o anfitrião Sebastian Korda, salvando um match-point. O tenista da casa, no domingo, havia derrotado ninguém menos do que o espanhol Carlos Alcaraz, número 1 do mundo (vídeo abaixo).

Gráfico mostra feitos do jovem espanhol Martin Landaluce (Reprodução)

Os sobreviventes em 2000 e 2003

No Masters 1000 de Monte Carlo de 2000, os cabeças de chave que chegaram às oitavas foram o francês Cedric Pioline (8º) e os espanhóis espanhol Albert Costa (12º) e Alex Corretja (9º). O tenista da França ficou com o título, derrotando, na decisão, o eslovaco Dominik Hrbaty.



Já em Cincinnati, em 2003, os favoritos 'sobreviventes' foram o alemão Rainer Schuttler (8º), o americano Andy Roddick (7º, campeão) e o argentino Guillermo Coria (6º).