Estreia de João Fonseca no Aberto de Roma: horário e onde assistir

Após adiamento do jogo que estava previsto para esta sexta-feira (8), João Fonseca finalmente fará sua estreia no Masters 1000 de Roma, na Itália. A partida acontece neste sábado (9), por volta de 11h30 (de Brasília). Cabeça de chave número 27 do torneio, o brasileiro entra diretamente na segunda rodada, contra o sérvio Hamad Medjedovic. O duelo tem transmissão da ESPN e da Disney+. O Lance! acompanha em tempo real.

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➡️ João Fonseca descobre adversário no Aberto de Roma; data de estreia é modificada

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O confronto entre os tenistas é inédito no circuito profissional. Medjedovic ocupa a 67ª posição do ranking mundial e avançou à segunda rodada do Aberto de Roma depois de vencer o francês Valentin Royer por 2 a 0 (6/4 e 6/3).

Esta é a segunda participação de Fonseca no torneio italiano. Na primeira, o atual número 29 do ranking da ATP foi eliminado logo na estreia, pelo húngaro Fabian Marozsan.

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João Fonseca em treino no Masters 1000 de Roma (Foto: Emmanuele Ciancaglini/Divulgação)

🎾 Aposte na vitória de João Fonseca no Mastera 1000 de Roma

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Caminho de João Fonseca até a final

Caso avance à terceira rodada, Fonseca poderá enfrentar o canadense Félix Auger-Aliassime, que estreia contra o vencedor do duelo entre Denis Shapovalov e Mariano Navone.

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A chave reserva desafios ainda maiores nas fases seguintes. Em uma possível semifinal, o brasileiro pode cruzar com o italiano Jannik Sinner ou com o norte-americano Ben Shelton.

Já em uma eventual decisão, os principais candidatos do outro lado da chave são o alemão Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic.

Informações da estreia de João Fonseca no Aberto de Roma

João Fonseca x Hamad Medjedovic - segunda rodada do Masters 1000 de Roma

📅 Data e horário: sábado, 9 de maio de 2026, por volta de 11h30 (de Brasília)

📍 Local: Supertennis Arena, em Roma, na Itália

📺 Onde assistir: ESPN e Disney +