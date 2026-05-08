Sabalenka se encanta com torcida brasileira no WTA de Roma

A número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, voltou a demonstrar carinho especial pela torcida brasileira durante sua estreia no WTA 1000 de Roma. Na quinta-feira (7), a bielorrussa venceu Barbora Krejcikova por 2 sets a 0 e, após a partida, destacou o apoio recebido das fãs brasileiras presentes no torneio italiano.

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Torcida brasileira enche arquibancadas em Roma

Conhecida pelo carisma dentro e fora das quadras, Sabalenka se surpreendeu com a preparação da torcida, que apareceu com bandeiras personalizadas, placas e até anéis inspirados na tenista.

— Me sinto incrível, esse é o melhor apoio. Essas garotas vieram preparadas, muito completas — afirmou a líder do ranking mundial.

A relação da tenista com os brasileiros tem chamado atenção nos últimos meses, principalmente nas redes sociais, onde Sabalenka frequentemente interage com fãs do país.

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A bielorrussa também deixou uma mensagem especial para os torcedores brasileiros:

— Muito obrigada pelo apoio. Eu amo. Vi todo o carinho e vou tentar trazer um pouco de alegria para vocês.

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Sabalenka e os fãs pic.twitter.com/ahxCusDbbg — Mundo Do Tênis 🎾 (@mundodotenispod) March 23, 2026

Vitória sólida na estreia

Dentro de quadra, Sabalenka teve atuação dominante diante de Krejcikova, atual campeã de Roland Garros. A número 1 do mundo venceu em 1h25 de partida, com parciais de 6/2 e 6/3.

A bielorrussa venceu 76% dos pontos disputados com o primeiro saque, enquanto a tcheca teve aproveitamento de 66%. Krejcikova anotou quatro aces, mas também cometeu sete duplas-faltas, contra apenas duas de Sabalenka.

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Próxima adversária será Sorana Cîrstea

Na terceira rodada do torneio italiano, Sabalenka enfrentará Sorana Cîrstea, que avançou após vencer Tatjana Maria por 6/2 e 6/0.

O confronto marcará o quarto encontro entre Sabalenka e a romena no circuito profissional. A líder do ranking venceu dois dos três duelos anteriores, incluindo o mais recente, disputado em Brisbane, no início desta temporada.

Em busca de um título inédito em Roma, Aryna Sabalenka segue como uma das principais favoritas ao troféu do WTA 1000 italiano.

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