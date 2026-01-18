menu hamburguer
João Fonseca estreia no Australian Open contra Eliot Spizzirri; veja horário e onde assistir

Partida acontece na noite desta segunda-feira (19)

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
09:38
Atualizado há 2 minutos
João Fonseca saca na campanha vitoriosa no ATP 500 da Basileia (Divulgação)
imagem cameraJoão Fonseca na campanha vitoriosa no ATP 500 da Basileia (Foto: Divulgação)
Pronto para iniciar a temporada 2026, João Fonseca faz sua estreia no Australian Open nesta segunda-feira (19). O número 1 do Brasil e atual 30º do ranking enfrenta o norte-americano Eliot Spizzirri (89º do mundo). A partida está programada para ser a segunda da 1573 Arena, com previsão de início às 22h40 (de Brasília), e terá transmissão exclusiva do Disney+ (plano premium). O Lance! acompanha em tempo real.

Este será o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito profissional, e o duelo tem um gosto de revanche para o carioca. No único encontro anterior, pela última rodada do qualifying do US Open de 2024, o americano levou a melhor e venceu por 3 sets a 0, impedindo a estreia de Fonseca na chave principal daquele Grand Slam.

Para chegar à Austrália, João Fonseca optou por uma estratégia cautelosa. O brasileiro desistiu de disputar os torneios de Auckland e Adelaide para tratar uma lesão nas costas, focando estar 100% fisicamente. Quem avançar deste confronto enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi e o chinês Wu Yibing.

João Fonseca em treinamento para o ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)
João Fonseca em treinamento para o ATP de Brisbane (Foto: Brisbane International)

Como chega João Fonseca para o Australian Open?

O torneio em Melbourne traz excelentes recordações para o brasileiro. Foi lá que, em 2025, Fonseca conquistou a maior vitória de sua carreira até o momento, ao derrotar o top 10 Andrey Rublev logo na estreia. Diferente do ano passado, quando precisou jogar o classificatório (e vinha do título do Challenger de Canberra), desta vez João entra na chave principal com outro status: é o 30º melhor tenista do mundo e joga, pela primeira vez, um Grand Slam como cabeça de chave.


