João Fonseca estreia no Australian Open contra Eliot Spizzirri; veja horário e onde assistir
Partida acontece na noite desta segunda-feira (19)
- Matéria
- Mais Notícias
Pronto para iniciar a temporada 2026, João Fonseca faz sua estreia no Australian Open nesta segunda-feira (19). O número 1 do Brasil e atual 30º do ranking enfrenta o norte-americano Eliot Spizzirri (89º do mundo). A partida está programada para ser a segunda da 1573 Arena, com previsão de início às 22h40 (de Brasília), e terá transmissão exclusiva do Disney+ (plano premium). O Lance! acompanha em tempo real.
Relacionadas
- Tênis
Um ano depois, João Fonseca retorna ao palco da maior vitória
Tênis18/01/2026
- Mais Esportes
Hugo Calderano cai na semi e fica com o bronze no WTT Star Contender de Doha
Mais Esportes18/01/2026
- Mais Esportes
Veja os lances da semifinal entre Hugo Calderano e Ruibo pelo WTT de Doha
Mais Esportes18/01/2026
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Este será o segundo confronto entre os dois tenistas no circuito profissional, e o duelo tem um gosto de revanche para o carioca. No único encontro anterior, pela última rodada do qualifying do US Open de 2024, o americano levou a melhor e venceu por 3 sets a 0, impedindo a estreia de Fonseca na chave principal daquele Grand Slam.
Para chegar à Austrália, João Fonseca optou por uma estratégia cautelosa. O brasileiro desistiu de disputar os torneios de Auckland e Adelaide para tratar uma lesão nas costas, focando estar 100% fisicamente. Quem avançar deste confronto enfrentará na segunda rodada o vencedor do duelo entre o italiano Luca Nardi e o chinês Wu Yibing.
Como chega João Fonseca para o Australian Open?
O torneio em Melbourne traz excelentes recordações para o brasileiro. Foi lá que, em 2025, Fonseca conquistou a maior vitória de sua carreira até o momento, ao derrotar o top 10 Andrey Rublev logo na estreia. Diferente do ano passado, quando precisou jogar o classificatório (e vinha do título do Challenger de Canberra), desta vez João entra na chave principal com outro status: é o 30º melhor tenista do mundo e joga, pela primeira vez, um Grand Slam como cabeça de chave.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+ Aposte na vitória de João Fonseca no Australian Open! *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias