O patinador francês Kevin Aymoz roubou a cena durante a disputa por equipes da patinação artística nas Olimpíadas de Inverno. Com uma apresentação cheia de energia ao som da música "Judas", da cantora pop Lady Gaga, o atleta levantou o público presente na Milano Ice Skating Arena e foi muito aplaudido.

so mesmerizing from kevin aymoz this mightve been the best ive seen today pic.twitter.com/pJrcsIlMrS — kells (@gonzicius) February 7, 2026

Na competição por equipes da patinação artística, as equipes de cada país se apresentam no individual masculino, individual feminino, dança no gelo e patinação em pares, somando pontos para o time a cada apresentação. As cinco melhores equipes avançam à disputa por medalha.

Kevin Aymoz recebeu nota de 88,05 pela apresentação no programa curto, a quarta melhor entre os homens, garantindo sete pontos para a equipe francesa. Apesar da dedicação e entrega artística, o resultado não foi o suficiente para que a França avançasse à final. O país terminou em sexto lugar, com 24 pontos.

Após as disputas deste sábado (7), os classificados à final foram Estados Unidos, Japão, Itália, Canadá e Geórgia. A final está programada para este domingo (8).

Kevin Aymoz durante apresentação na disputa por equipes da patinação artística (Photo by Antonin THUILLIER / AFP)

'Rei dos quádruplos' guarda o melhor para a final

Grande estrela da patinação artística na atualidade, o norte-americano Ilia Malinin se apresentou neste sábado (7), em sua primeira participação olímpica. As expectativas eram grandes para a passagem do atleta, que é conhecido como o "Rei dos Quádruplos", por ser o único a executar com perfeição o Quádruplo Axel, complexo salto com quatro rotações e meia no ar.

Nas classificatórias, o patinador não executou seus elementos de maior grau de dificuldade e manteve apenas o Triplo Axel, salto com três rotações e meia. Mesmo assim, levantou a torcida e garantiu os pontos necessários para a liderança dos Estados Unidos.

Às vésperas da estreia, Ilia Malinin recebeu a visita do rapper Snoop Dogg durante os treinos. O artista, que está na Itália como "técnico honorário" dos Estados Unidos, ficou impressionado com os movimentos do atleta na pista de gelo.

Ilia Malinin é estrela da patinação artística (Photo by WANG Zhao / AFP)

