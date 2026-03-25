Santiago Bernabéu receberá quadras de treinos durante o Madrid Open; vídeo

Um dos três Masters 1000 no saibro, o Madrid Open (que conta também com um WTA 1000) receberá uma luxuosa parceria para as quadras de treino: o Santiago Bernabéu. Isso porque o emblemático estádio do Real Madrid abrirá suas portas para promover os treinamentos do evento de tênis, que acontece de 22 de abril a 3 de maio, na Caja Mágica.

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O Bernabéu, cujo nome homenageia um ex-jogador, ex-treinador e ex-presidente do clube merengue, fica a poucos minutos do hotel oficial do Madrid Open, o que vai facilitar bastante o acesso dos atletas.

Abaixo, o vídeo compartilhado pelo diário espanhol 'Marca', mostrando como ficarão as quadras no estádio do Real:

Jornalista espanhol, José Moron, no entanto, apontou dois pontos negativos a respeito dessa novidade: a distância do Bernabéu para a Caja Mágica (cerca de 30 minutos de carro) e condições diferentes das quadras.

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Placares das últimas finais do Madrid Open



2025 Casper Ruud (Noruega)

2024 Andrey Rublev (Rússia)

2023 Carlos Alcaraz (Espanha)

2022 Carlos Alcaraz (Espanha)

2021 Alexander Zverev (Alemanha)

2019 Novak Djokovic (Sérvia)

2018 Alexander Zverev (Alemanha)

2017 Rafael Nadal (Espanha)

2016 Novak Djokovic (Sérvia)

2015 Andy Murray (Reino Unido)

2014 Rafael Nadal (Espanha)

2013 Rafael Nadal (Espanha)

2012 Roger Federer (Suíça)

2011 Novak Djokovic (Sérvia)

2010 Rafael Nadal (Espanha)

2009 Roger Federer (Suíça)

2008 Andy Murray (Reino Unido)

2007 David Nalbandian (Argentina)

2006 Roger Federer (Suíça)

2005 Rafael Nadal (Espanha)