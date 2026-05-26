Sabalenka estreia com vitória, mas terá caminho complicado em Roland Garros

A bielorrussa Aryna Sabalenka começou sua campanha em Roland Garros com vitória tranquila na manhã desta terça-feira (26). Líder do ranking mundial, a tenista derrotou a espanhola Jessica Bouzas Maneiro por 6/4 e 6/2, em partida de 75 minutos disputada em Paris.

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Vice-campeã da edição anterior do torneio francês, Sabalenka confirmou o favoritismo logo na estreia e manteve o retrospecto perfeito diante da espanhola. Este foi o terceiro confronto entre as duas atletas, com três vitórias da bielorrussa.

Como foi a partida?

A número 1 do mundo iniciou a partida em ritmo intenso e venceu os quatro primeiros games do duelo. Sabalenka conseguiu duas quebras consecutivas de saque e rapidamente abriu vantagem no primeiro set.

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Bouzas ainda tentou reagir na parcial inicial. A espanhola devolveu uma quebra quando Sabalenka sacava para fazer 5/1 e voltou a quebrar o serviço da adversária quando a líder do ranking tentava fechar o set. Mesmo assim, a bielorrussa administrou a vantagem para vencer por 6/4.

No segundo set, Sabalenka voltou a controlar completamente o jogo. A tenista quebrou o saque da espanhola no segundo e no quarto game, salvou um break-point importante no terceiro e abriu 5/0 rapidamente.

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Bouzas tentou evitar a derrota ao devolver uma quebra e diminuir para 5/2. No entanto, Sabalenka retomou o controle imediatamente e fechou a partida no segundo match-point, aproveitando uma dupla falta da adversária.

A bielorrussa Aryna Sabalenka comemora após vencer a espanhola Jessica Bouzas Maneiro em partida de simples feminina no terceiro dia do torneio de tênis de Roland Garros, na quadra Philippe-Chatrier, em Paris (Foto: Anne-Christine Poujoulat / Afp)

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Caminho da chave

Na segunda rodada, Sabalenka enfrentará a vencedora do confronto entre a francesa Elsa Jacquemot e a tcheca Linda Fruhvirtova, que veio do qualifying.

Em uma possível terceira rodada, a líder do ranking pode encarar a espanhola Cristina Bucșa ou a australiana Daria Kasatkina. Já nas oitavas de final, a japonesa Naomi Osaka aparece como uma das principais ameaças.

O quadrante de Sabalenka ainda conta com nomes fortes como Madison Keys, Jessica Pegula, Diana Shnaider e Victoria Mboko, possíveis adversárias nas quartas de final.

Coco Gauff surge como maior ameaça

A principal candidata a desafiar Sabalenka em uma eventual semifinal é a norte-americana Coco Gauff, atual campeã do torneio e quarta cabeça de chave. Gauff estreia contra a compatriota Taylor Townsend.

Outras tenistas que podem surgir no caminho até a semifinal são Amanda Anisimova, Linda Nosková e Ekaterina Alexandrova.

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