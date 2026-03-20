Pela primeira vez desde 2007, cinco adolescentes estão na segunda rodada do Masters 1000 de Miami. O último a garantir a vaga foi o japonês Rei Sakamoto (164º do mundo), de 19 anos, que protagonizou sua primeira vitória em um ATP na carreira: 6/4, 3/6 e 7/6 (7) pra cima do americano Aleksandar Kovacevic (92º).

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O tenista do Japão, cujo apelido é Samurai, comemorou de maneira inusitada o feito. Veja o vídeo abaixo:

Com o feito, Sakamoto se junta ao brasileiro João Fonseca (19 anos), ao francês Moise Kouame (17), ao americano Darwin Blanch (18) e ao espanhol Rafael Jodar (19) na segunda rodada no torneio na Flórida. Em 2007, alcançaram essa proeza o argentino Juan Martin Del Potro (18), o sérvio Novak Djokovic (19), o britânico Andy Murray (19), o anfitrião Sam Querrey (19) e o russo Evgeny Korolev (19).

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Japonês desafia favorito em Miami

A 'má' notícia para Sakamoto é que, na próxima rodada, seu rival será ninguém menos do que o russo Daniil Medvedev, ex-número 1 do mundo e único a derrotar o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz, neste ano. Foi no sábado, na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells. No dia seguinte, o 10º melhor tenista da atualidade perdeu o título para o italiano Jannik Sinner.

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Será a primeira vez que o 'samurai' desafia o experiente russo, de 30 anos. Semana passada, em Indian Wells, Sakamoto caiu na estreia do qualifying, diante do tcheco Vit Kopriva (62º).