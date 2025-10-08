Ronaldo Fenômeno expande negócios; entenda hub esportivo

A Rede Ronaldo, cuja sede - a Casa Rede Ronaldo - foi inaugurada no mês passado é um símbolo. O ex-atacante dá nome ao projeto que nasce no Youtube, mas como um hub de conteúdo. Voltado para o entretenimento e para o esporte, terá Ronald, filho do ex-jogador, como presidente e entrevistando atletas. O CEO do negócio é Douglas Buiu.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

- Teremos podcasts, entrevistas, curiosidades sobre os esportes nos quais a gente atua, como tênis, futebol, games, atletismo, vôlei, basquete, transmitindo informações - afirmou Douglas Buiu à Máquina do Esporte.

A ideia do hub, portanto, é ter diferentes programas e tratar de diferentes assuntos. O próprio Ronald explicou que não há preocupação com limites de tema.

continua após a publicidade

- Podemos falar de qualquer cenário, como games, finanças, e tudo acaba virando entretenimento, seja ele informativo, ou de comédia. Nosso papel é contar histórias, mesmo que isso envolva transmissões, bastidores, entre outras coisas - prega Ronald.

💼 Diversificação empresarial

Além da Casa Ronaldo, o ex-jogador expandiu seus negócios para outras áreas:

Ronaldo Academy: Uma rede de escolas de futebol com 25 unidades no Brasil e três no exterior, promovendo a metodologia e os valores que marcaram sua carreira. Oddz Network: Holding focada em entretenimento esportivo e cultura, fundada em parceria com três sócios, ampliando sua presença no setor de mídia R9 Gestão Patrimonial & Financeira: Empresa dedicada a orientar investimentos de atletas, auxiliando na gestão financeira e patrimonial de profissionais do esporte. Tara Sports: Empresa que gerencia suas participações em clubes de futebol e outros empreendimentos esportivos, centralizando suas atividades no setor. Fundação Fenômenos: Organização sem fins lucrativos que promove projetos sociais em diversas áreas, reforçando o compromisso de Ronaldo com a responsabilidade social.