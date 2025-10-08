Ronaldo Fenômeno expande negócios; entenda hub esportivo
Ex-atacante dá nome a hub esportivo com 'casa' em São Paulo
A Rede Ronaldo, cuja sede - a Casa Rede Ronaldo - foi inaugurada no mês passado é um símbolo. O ex-atacante dá nome ao projeto que nasce no Youtube, mas como um hub de conteúdo. Voltado para o entretenimento e para o esporte, terá Ronald, filho do ex-jogador, como presidente e entrevistando atletas. O CEO do negócio é Douglas Buiu.
- Teremos podcasts, entrevistas, curiosidades sobre os esportes nos quais a gente atua, como tênis, futebol, games, atletismo, vôlei, basquete, transmitindo informações - afirmou Douglas Buiu à Máquina do Esporte.
A ideia do hub, portanto, é ter diferentes programas e tratar de diferentes assuntos. O próprio Ronald explicou que não há preocupação com limites de tema.
- Podemos falar de qualquer cenário, como games, finanças, e tudo acaba virando entretenimento, seja ele informativo, ou de comédia. Nosso papel é contar histórias, mesmo que isso envolva transmissões, bastidores, entre outras coisas - prega Ronald.
💼 Diversificação empresarial
Além da Casa Ronaldo, o ex-jogador expandiu seus negócios para outras áreas:
- Ronaldo Academy: Uma rede de escolas de futebol com 25 unidades no Brasil e três no exterior, promovendo a metodologia e os valores que marcaram sua carreira.
- Oddz Network: Holding focada em entretenimento esportivo e cultura, fundada em parceria com três sócios, ampliando sua presença no setor de mídia
- R9 Gestão Patrimonial & Financeira: Empresa dedicada a orientar investimentos de atletas, auxiliando na gestão financeira e patrimonial de profissionais do esporte.
- Tara Sports: Empresa que gerencia suas participações em clubes de futebol e outros empreendimentos esportivos, centralizando suas atividades no setor.
- Fundação Fenômenos: Organização sem fins lucrativos que promove projetos sociais em diversas áreas, reforçando o compromisso de Ronaldo com a responsabilidade social.
