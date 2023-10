Em um primeiro dia com grandes jogos, as principais favoritas avançaram às oitavas de final do Super Tour - Sand Series de Valinhos (SP), o último Grand Slam do ano do Beach Tennis, que é realizado no CT Lucas Sousa Na Quadra, o maior complexo esportivo do esporte com 40 quadras. A competição tem premiação total de US$ 50 mil (R$ 270 mil) com valiosos 600 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.