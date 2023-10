O canal PlayBt irá comandar a transmissão das cinco quadras destinadas aos torneios do profissional de Dupla Masculina e Feminina. Ao todo serão 66 jogos com transmissão ao vivo sendo 62 da chave principal e mais quatro do qualifying. Pela primeira vez na história do esporte todas as quadras e jogos do profissional serão transmitidos. Os jogos serão mostrados pelo canal PlayBt no Youtube na Quadra Central . A Quadra 2 será transmitida pelo canal PlayBt 2 no Youtube. A Quadra 4 será mostrada no Instagram do evento (@supertourbt). A Quadra 5 será no Instagram do PlayBT (@programaplaybt). A Quadra 3 será mostrada no Instagram de Julia Font, uma das referências do esporte (@juliasfont). As finais do evento terão transmissão do Sportv e as semifinais serão reprisadas ao longo da semana.