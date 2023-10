As principais duplas do mundo treinaram pela primeira vez na quadra central do Super Tour - Sand Series de Valinhos (SP), o último Grand Slam do ano do Beach Tennis, que é realizado no CT Lucas Sousa Na Quadra, o maior complexo esportivo do esporte com 40 quadras. A chave principal começa nesta quinta-feira, 12, a partir das 10h no torneio que tem premiação total de US$ 50 mil (R$ 270 mil) com valiosos 600 pontos no ranking mundial da Federação Internacional de Tênis.O circuito mundial tem visto um novo cartel de duplas. Além de Antomi Ramos, bicampeão mundial e radicado em Campinas (SP), com o russo Nikita Burmakin, também campeão mundial e outro ex-número 1 do mundo, o italiano Michele Cappelletti, pentacampeão mundial, e o catarinense André Baran, atual terceiro do mundo e melhor do país, experimentaram pela primeira vez a quadra central para mil pessoas montada no complexo e fizeram um duro trabalho debaixo do forte calor de 30º C desta quarta-feira em Valinhos. Este será apenas o segundo torneio da nova parceria que foi vice-campeã do Sand Series de Saarlouis, na Alemanha: