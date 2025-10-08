Primos com nacionalidades diferentes fazem história no Masters 1000 de Xangai
Os primos possuem nacionalidades diferentes
Os tenistas Arthur Rinderknech e Valentin Vacherot surpreenderam o público ao revelarem ser primos após a vitória de Rinderknech sobre Jiri Lehecka, na manhã desta quarta-feira (8). Com o avanço para as quartas de final do torneio, os primos podem protagonizar a primeira final de Masters 1000 de Xangai em família, já que se encontram em lados opostos da chave.
- Nós passamos três anos juntos na universidade nos Estados Unidos. Passamos muito tempo juntos, somos muito próximos. Na verdade, somos três primos, porque o irmão dele (Vacherot) é o técnico dele. Então estamos nós três juntos. E ainda tem meu primo Benjamin, irmão do Valentim, que está no meu time nesta semana, me ajudando - contou Rinderknech.
Algo curioso sobre os tenistas é que, apesar de primos, tem nacionalidades diferentes. Rinderknech é francês, enquanto Vacherot compete pelo principado de Mônaco.
Quartas de final de Xangai
Nas oitavas, Arthur venceu o Alexander Zverev, o atual número 3 do mundo, por 2 sets a 1, enquanto Valentin Vacherot, que veio do qualifying, eliminou o holandês Tallon Griekspoor, o mesmo jogador que havia superou Jannik Sinner nas rodadas anteriores.
Nas quartas, o tenista de Mônaco enfrenta Holger Rune nesta quinta (9), às 4h (de Brasília). Rinderknech, por sua vez, joga contra o canadense Felix Auger-Aliassime, também na quinta, ainda sem horário definido.
