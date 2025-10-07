Brasil é confirmado na Copa do Mundo de Equipes Mistas de tênis de mesa

A Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) anunciou, nesta terça-feira (7), os participantes da Copa do Mundo de Equipes Mistas de Tênis de Mesa, que acontece em Chengdu, China, de 30 de novembro a 7 de dezembro. A competição contará com 16 países dos cinco continentes e ganhou maior relevância após inclusão da disputa no programa olímpico para Los Angeles.

Realizada em formato misto desde 2023, a competição terá disputas de simples masculino e feminino, duplas e duplas mistas. A anfitriã China, principal referência do tênis de mesa no cenário internacional, chega como favorita após conquistar o bicampeonato. O Chile, um dos representantes das Américas, será estreante na competição.

Além do título, a Copa do Mundo de Equipes Mistas de Tênis de Mesa também rende pontos importantes no ranking aos competidores. A ITTF concederá 2500 pontos às equipes vencedoras, que serão distribuídos entre os jogadores, conforme sua proporção de vitórias.

A caminho de Los Angeles

A disputa por equipes mistas no tênis de mesa foi uma das novidades anunciadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em abril, quando foi divulgado o programa para os Jogos de Los Angeles 2028. Segundo a entidade, o aumento do número de eventos mistos é uma das medidas para ampliar a equidade de gênero.

Além do tênis de mesa, outras sete modalidades também tiveram a inclusão de provas mistas nas próximas Olimpíadas: ginástica artística, golfe, atletismo (revezamento 4x100m), basquete 3x3, escalada, remo e tiro com arco.

Hugo Calderano na vitória sobre o anfitrião Zhou Qihao no China Smash (Divulgação/WTT)

Veja todas as equipes participantes da Copa do Mundo

Austrália

Brasil

Chile

China

Taipé Chinesa

Croácia

Egito

França

Alemanha

Hong Kong

Índia

Japão

Coreia do Sul

Romenia

Suécia

Estados Unidos

