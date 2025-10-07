Brasil é confirmado na Copa do Mundo de Equipes Mistas de tênis de mesa
Competição é marco importante na corrida até os Jogos de Los Angeles 2028
- Matéria
- Mais Notícias
A Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) anunciou, nesta terça-feira (7), os participantes da Copa do Mundo de Equipes Mistas de Tênis de Mesa, que acontece em Chengdu, China, de 30 de novembro a 7 de dezembro. A competição contará com 16 países dos cinco continentes e ganhou maior relevância após inclusão da disputa no programa olímpico para Los Angeles.
Tijuca x Flamengo: horário e onde assistir jogo decisivo do Carioca feminino de vôlei
Onde Assistir
Brasil empata e fica próximo da semifinal da Copa do Mundo de futebol de Cegas
Mais Esportes
De Guga a Nadal, relembre campeões do Sauípe, que volta ao calendário
Tênis
➡️Presidente do COB detalha estratégia comercial em negociação com Adidas por patrocínio
Realizada em formato misto desde 2023, a competição terá disputas de simples masculino e feminino, duplas e duplas mistas. A anfitriã China, principal referência do tênis de mesa no cenário internacional, chega como favorita após conquistar o bicampeonato. O Chile, um dos representantes das Américas, será estreante na competição.
Além do título, a Copa do Mundo de Equipes Mistas de Tênis de Mesa também rende pontos importantes no ranking aos competidores. A ITTF concederá 2500 pontos às equipes vencedoras, que serão distribuídos entre os jogadores, conforme sua proporção de vitórias.
A caminho de Los Angeles
A disputa por equipes mistas no tênis de mesa foi uma das novidades anunciadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) em abril, quando foi divulgado o programa para os Jogos de Los Angeles 2028. Segundo a entidade, o aumento do número de eventos mistos é uma das medidas para ampliar a equidade de gênero.
Além do tênis de mesa, outras sete modalidades também tiveram a inclusão de provas mistas nas próximas Olimpíadas: ginástica artística, golfe, atletismo (revezamento 4x100m), basquete 3x3, escalada, remo e tiro com arco.
Veja todas as equipes participantes da Copa do Mundo
- Austrália
- Brasil
- Chile
- China
- Taipé Chinesa
- Croácia
- Egito
- França
- Alemanha
- Hong Kong
- Índia
- Japão
- Coreia do Sul
- Romenia
- Suécia
- Estados Unidos
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias