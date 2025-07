Americano fecha jogo em Wimbledon em um minuto; veja vídeo

Nesta sexta-feira (4), Ben Shelton, 10º do mundo, retornou à quadra de Wimbledon para a conclusão do duelo com o australiano Rinky Hijikata e confirmou a vitória com menos de um minuto de jogo. A partida havia sido suspensa na véspera por falta de luz natural, quando o norte-americano estava a apenas um game da vitória. De volta para o confronto, o atleta precisou de apenas um ace para se garantir na terceira rodada do torneio. Veja no vídeo abaixo.

Partida suspensa

Quando o jogo foi interrompido, às 9h29 no horário local, Ben Shelton vencia com parciais de 6/2, 7/5 e 5/4, muito próximo de se garantir na próxima fase do torneio. O anúncio aconteceu quando o norte-americano se preparava para sacar, revoltando o jogador e o público presente, que vaiou a decisão. O tenista deixou a quadra bastante chateado, mas foi aplaudido pelos torcedores. Veja abaixo.

Após as 2h11 transcorridos na primeira parte do jogo na quinta-feira (3), Shelton e Hijikata passaram um total de seis minutos em quadra na retomada do confronto, contando com os cinco minutos de aquecimento. Confirmada a classificação, o tenista norte-americano falou em tom descontraído sobre o episódio inusitado.

- Para mim, foi muito diferente jogar por dois dias e sair para o que quer que fosse… 55 segundos hoje. Eu esperava talvez dar algumas pancadas de fundo hoje. Talvez eu tenha que ir para as quadras de treino - contou Shelton.

Ben Shelton volta à quadra de Wimbledon neste sábado (5), diante do húngaro Marton Fucsovics, número 105 do ranking, que passou de fase após vencer o francês Gael Monfils, em jogo também finalizado nesta sexta-feira (4).