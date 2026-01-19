O Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada do tênis, vem se consolidando como o torneio mais rentável comercialmente dentre os quatro: os outros são Roland Garros, Wimbledon e US Open. E esse sucesso financeiro se confirma por um portfólio amplo de patrocinadores, desempenho de destaque em direitos de transmissão e receita de bilheteria equilibrada. A análise é do site Maquina do Esporte.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

De acordo com projeções da Tennis Australia - entidade responsável pela organização do evento - a receita total da competição pode ultrapassar AUD$ 900 milhões, pouco mais de US$ 600 milhões. O modelo de negócios que combina as principais fontes de receita: direitos de TV, público presencial e patrocínios.

Patrocínios e mix comercial

O Australian Open opera com um portfólio superior a 30 parceiros comerciais, organizado em categorias que vão de "major partners" até parceiros menores, com ativações estratégicas. O ANZ, por exemplo, é o banco oficial e detém os naming rights da arena principal (ANZ Arena). É um dos principais ativos de exposição da competição.

continua após a publicidade

Outras marcas de tecnologia, saúde, lifestyle e consumo estão presentes nos diferentes pontos de contato com o público. Alguns dos principais destaques são ativações no Melbourne Park (complexo que recebe o campeonato) e campanhas em mídias digitais vinculadas ao torneio.

Direitos de TV e bilheteria

Os direitos de transmissão seguem como um dos principais pilares comerciais do Australian Open. São cerca de AUD$ 425 milhões (US$ 283 milhões) no contrato de cinco anos. No ano passado, só no país-sede houve 13 milhões de espectadores. Sem contar o contínuo crescimento noutras praças.

continua após a publicidade

Paralelamente, a estratégia de bilheteria do evento combina opções de ingresso acessíveis, como passes básicos (Ground Pass, de AUD$ 10), com pacotes premium (que passam de AUD$ 17 mil). Essa estratégia é considerada bem sucedida para monetização nas arquibancadas ao longo de todo o torneio.