Nadal sai em defesa de Alcaraz após tropeços em Indian Wells e Miami: 'Deve ser respeitado'

A lenda do tênis Rafael Nadal saiu em defesa do compatriota Carlos Alcaraz após duas derrotas inesperadas do jovem talento. O atual número 1 do mundo caiu nas semifinais do Masters 1000 de Indian Wells e na terceira rodada em Miami, um desempenho atípico para quem iniciou a temporada com o título do Australian Open.

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Segundo Nadal, a expectativa criada sobre o melhor do mundo na atualidade é altíssima, e tropeços pontuais costumam gerar críticas que não condizem com a realidade do circuito.

— É compreensível ter um dia em que as coisas não saem bem ou em que você está mais cansado do que o habitual, e isso deve ser respeitado. Quando alguém vence o Australian Open, soma sete títulos de Grand Slam e é o número 1 do mundo, a pressão naturalmente aumenta. Ninguém vai ganhar todas as partidas da temporada; isso não vai acontecer — comentou o veterano.

Dono de 22 troféus de Grand Slam, Rafa entende melhor do que ninguém o esforço físico e mental exigido e reforça que derrotas isoladas não definem o momento ou a carreira de um atleta.

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— Não faz sentido se preocupar com duas derrotas. Acho que todos devemos parabenizar e agradecer ao Carlos por tudo o que ele está fazendo. Ele está entregando ao esporte espanhol uma quantidade de resultados positivos que, há 20 ou 30 anos, eram difíceis de imaginar - comentou Rafa.

— Talvez haja um sentimento de que as pessoas se acostumaram com isso, mas eu nunca perco de vista a dificuldade de tudo o que ele conquista. Não se pode exigir mais do que ele já está entregando. Todo mundo tem o direito de ter um dia de frustração ou cansaço. Isso é completamente normal — completou.

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Carlos Alcaraz enxugando seu rosto durante confronto contra Sebastian Korda (Foto: Matthew Stockman/Getty Images via AFP)