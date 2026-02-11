Monteiro, Matos, Reis e Zormann confirmados no Match Point Mansion

Único brasileiro bicampeão do Rio Open, o duplista gaúcho Rafael Matos, além do cearense Thiago Monteiro, recordista de vitórias (10) nas simples desse ATP 500, estão entre os nomes confirmados no Match Point Mansion, no Rio de Janeiro. O evento acontece de 14 a 22 de fevereiro e também trará a presença do pernambucano radicado no Rio João Lucas Reis, número 3 do Brasil, e do duplista Marcelo Zormann.

Fruto de um aporte de R$ 2,6 milhões da EQI Investimentos, a iniciativa, exclusiva a convidados, em um hotel em São Conrado, também reunirá os treinadores Franco Ferreiro (ex-tenista profissional), Walter Preidikman, o Gringo, e Lelo Donato, que conduzirão clínicas e conversas com o público, compartilhando vivências, estratégias e aprendizados acumulados ao longo da carreira.

Inspirado em experiências que acontecem durante o famoso torneio de Wimbledon, o Match Point Mansion 2026 trará uma curadoria de experiências exclusivas com clínicas de tênis intimistas, almoços e jantares elaborados por chefs de renome, coquetéis autorais, gastronomia cuidadosamente assinada, ativações especiais de marca e oportunidades de networking em um ambiente altamente seleto.

Match Point Mansion em Miami

Em março, acontece a inédita edição do Match Point Mansion em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. O evento será durante um dos mais tradicionais torneios do circuito mundial, o Miami Open.