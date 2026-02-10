Guto Miguel ganha convite para a chave principal do Rio Open

Beneficiado pela desistência do francês Gael Monfils, que não se recuperou de uma virose, o goiano Guto Miguel, de 16 anos, ganhou convite para a chave principal do Rio Open, cujo início é na segunda-feira (16). Inicialmente, esse talento da nova geração do tênis brasileiro jogaria o qualifying, que começa sábado (14), no Jockey Club Brasileiro, na Gávea.

continua após a publicidade

➡️ Alcaraz vence ponto insano contra Djokovic na final do Australian Open

➡️ Precoce, Alcaraz caminha para se tornar maior tenista da história aos 30 anos

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

- Muito feliz com essa nova oportunidade de entrar na chave principal do Rio Open, será uma experiência incrível. Viver isso em um ATP 500 e ainda tão novo é uma oportunidade única. Agradeço Luiz Carvalho, diretor do torneio, e toda equipe do Rio Open por isso. Também à minha equipe que tem feito um grande trabalho - celebrou Guto.

continua após a publicidade

Com a confirmação do jovem goiano, que treina em Brasília, com Santos Dumont e Kike Grangeiro, na Dummont Tennis, o Brasil terá ao menos quatro na chave principal. Os outros são João Fonseca, Thiago Wild, João Lucas Reis (os dois últimos através de convites).

Igor Marcondes ganha convite para o quali do Rio Open

Aos 28 anos, o paulista Igor Marcondes (239º do ranking) foi presenteado com um convite para o classificatório.



+ Aposte no seu tenista favorito!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

- Não sei nem muito o que falar, é demais, só mesmo agradecer ao Luiz Carvalho e a todo o pessoal do Rio Open. Nunca estive no torneio nem para ver os jogos, vai ser minha primeira vez. Receber essa oportunidade de jogar, depois de um bom 2025, de retomada, e agora em 2026 receber esse convite para um ATP 500 no Brasil vai ser muito especial para mim. Espero corresponder em quadra - contou Marcondes.