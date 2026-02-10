Ator Rodrigo Santoro fala de sua paixão pelo tênis; veja o vídeo

Estrela de filmes e séries no Brasil e no exterior, com algumas premiações no currículo, Rodrigo Santoro, aos 50 anos, tem, no tênis, uma nova paixão. E, em entrevista exclusiva ao Lance!, nesta terça-feira (10), na Rio Tennis Academy, em Laranjeiras, durante clínica com o técnico francês Patrick Mouratoglou, o ator falou de suas aventuras e desafios nas quadras.

- Comecei a bater bola dois anos atrás, no réveillon, numa casa, com amigos, fui pra surfar, mas não tinha onda. Até que me chamaram para bater uma bola, respondi que nunca tinha pegado numa raquete. Joguei o primeiro dia dupla, e nunca mais parei, é um esporte fascinante, complexo demais. Gosto de um bom desafio, sei que vou jogar a vida inteira para aprender, evoluir - destaca o ator.

Santoro se mostra fascinado com o que essa nova modalidade:

- Exige muita prática, concentração, o aspecto que mais me encanta é o mental. Pratico vários esportes, o que mais me intriga é essa ideia de estar presente, entender o ritmo da bola, isso te conecta com o presente.

Santoro destaca João Fonseca e Victoria Barros

Perguntado sobre como vê o momento do tênis brasileiro, Santoro aponta dois nomes: João Fonseca e Victoria Barros ( de 16 anos, que treina na academia de Mouratoglou, na França).

- Estamos bem, temos João, temos Vitória, vários jogadores que representam o Brasil. Muita esperança, principalmente com eles dois despontando, muito feliz de ter pra quem torcer, é muito legal (risos).

Logo após a clínica com Mouratoglou para convidados, foi anunciada a parceria entre a Rio Tennis Academy e a academia do renomado técnico francês, que já trabalhou com nomes como a americana Serena Williams, a japonesa Naomi Osaka e o grego Stefanos Tsitsipas, entre outros. O acordo prevê intercâmbios de jogadores de alto rendimento, capacitação de treinadores, camps sociais e intercâmbios de pré-temporadas.

- Muito honrado e feliz por estar aqui . Tinha ouvido sobre aqui, mas fiquei impressionado quando cheguei aqui . O local é incrível , lindo, a estrutura é perfeita - elogiou.

Eduardo Frick, CEO da Rio Tennis, e que foi chefe de delegação do Brasil na Copa Davis, no final de semana, em Vancouver, no Canadá, celebrou a parceria com Mouratoglou:

- Estamos contentes. Tivemos quatro meses de conversas. Fomos conhecer a estrutura na França e também a equipe deles esteve meses atrás visitando nossa academia, foi de onde surgiu esse acordo, nossos atletas podem ter uma base na Europa, e os da Mouratoglou estarão aqui fazendo a pré-temporada nesse calor, no verão. E também é uma colaboração de visão, de missão e propósito. Para nós é muito importante o trabalho que está sendo desenvolvido pela Mouratoglou Academy por todo mundo e isso vem de encontro a tudo que acreditamos com o tênis.