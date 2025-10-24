Luisa Stefani brilha em Tóquio e avança à semifinal de duplas

Nesta sexta-feira (24), Luisa Stefani garantiu mais um ótimo feito na Ásia. Ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira, número 17 do ranking mundial, conquistou a vaga na semifinal de duplas do WTA 500 de Tóquio, no Japão. No mesmo lugar, a tenista conquistou a medalha de bronze em Tóquio 2020, junto com Laura Pigossi.

O avanço à semi veio após Stefani e Timea superarem a canadense Gabriela Dabrowski, sexta colocada do ranking mundial e campeã do US Open, e a americana Sofia Kenin. A vitória foi por 2 sets a 1, com as parciais de 7/5 2/6 10/8. No tie break, as adversárias chegaram a perder por 4 a 1, mas empataram e só permitiram que Stefani e Timea vencessem no segundo match point.

Partida da semifinal

A semifinal do WTA 500 de Tóquio acontece neste sábado (25). Stefani e Timea enfrentam a americana Taylor Townsend e a australiana Ellen Perez, dupla cabeça de chave número 1. O início da partida está programado para às 4h30 (de Brasília).

Luisa Stefani disputará WTA Finals pela primeira vez

Na última semana, a número 1 do país nas duplas, Luisa Stefani, garantiu vaga inédita no WTA Finals. Jogando ao lado da húngara Timea Babos, a brasileira venceu a semifinal do WTA 500 de Ningbo, na China, e, com o resultado, assegurou a classificação para torneio que encerra a temporada, reunindo as oito melhores parcerias do mundo.

A classificação tem um sabor especial para Stefani. Será a primeira vez que a medalhista olímpica disputará o WTA Finals como titular. Em 2024, ela chegou a ir ao torneio, mas na condição de reserva, ao lado da holandesa Demi Schuurs. O WTA Finals será disputado em Riad, na Arábia Saudita, entre 1º e 8 de novembro.