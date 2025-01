Lorenzo Sonego, número 55 do mundo, comentou sobre o tenista brasileiro João Fonseca, seu próximo rival, na segunda rodada do Australian Open, duelo que acontece na noite de quarta-feira ou madrugada/manhã de quinta-feira.

Vitória de João Fonseca no único duelo contra Lorenzo Sonego

O brasileiro venceu o único jogo entre eles em 2024 no ATP 250 de Bucareste, na Romênia.

- Joguei contra ele no ano passado, em Bucareste. É um tenista extremamente talentoso. E certamente sua evolução será muito rápida, como ele vem fazendo nos últimos meses. Ele venceu várias partidas seguidas e está jogando um grande tênis - disse Sonego, durante a coletiva de imprensa. O italiano superou o suíço Stan Wawrinka em quatro sets nesta terça-feira por 6/4 5/7 7/5 7/5.

Lorenzo Sonego comentou sobre as comparações do brasileiro com seu compatriota Jannik Sinner:

- São dois jogadores parecidos, que impõem um ritmo forte e sacam muito bem.

O tenista comentou sobre o grande ponto feito em passada twenner contra Wawrinka:

- Foi o ponto do torneio! E vencer aquele ponto foi fundamental para quebrar o saque dele. Mas depois que você vence, tem que apagar e pensar no próximo.

João Fonseca vence na estreia do Australian Open (foto: WILLIAM WEST / AFP)

