Tênis

Laura Pigossi para na semifinal de duplas no Chile

Tenista brasileira e parceira espanhola perdem por 2 sets a 0 em Colina

Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/11/2025
19:59
A tenista brasileira Laura Pigossi em foto de arquivo (Reprodução)
Depois da derrota nas simples, nas oitavas de final, Laura Pigossi se despediu nas duplas, nesta sexta-feira (21), no WTA 125 de Colina, no Chile. Ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana, a paulistana perdeu para a argentina Maria Lourdes Carle e Sorribes Tormo, da Espanha, por 6/1 e 6/4.

Principais favoritas, a brasileira e a parceira estrearam derrotando a boliviana Noelia Zeballos e a tcheca Laura Samson, por 6/4 e 6/1. Depois, a dupla de Pigossi eliminou a compatriota Rebeca Pereira e a sérvia Katarina Jokic, por 6/2 e 6/1. O jogo desta sexta foi o terceiro da brasileira e da espanhola no torneio chileno.

Com a vitória na semifinal, Carle e Tormo terão pela frente a ucraniana Valeriya Strakhova e a francesa Leolia Jeanjean, que venceram a argentina Nicole Huergo e a experiente americana Varvara Lepchenko, de 39 anos, por 7/6 e 6/2.

Pigossi parou nas semifinais na Argentina

Há duas semanas, Pigossi chegou às semifinais do WTA de Tucuman, na Argentina, quando teve como parceira a francesa Carole Monnet. Semana passada, a brasileira defendeu o país na Billie Jean King Cup, em Hobart, na Austrália.

Laura Pigossi na Billie Jean King Cup, em Hobart (Reprodução)
