Laura Pigossi para na semifinal de duplas no Chile
Tenista brasileira e parceira espanhola perdem por 2 sets a 0 em Colina
- Matéria
- Mais Notícias
Depois da derrota nas simples, nas oitavas de final, Laura Pigossi se despediu nas duplas, nesta sexta-feira (21), no WTA 125 de Colina, no Chile. Ao lado da espanhola Alicia Herrero Linana, a paulistana perdeu para a argentina Maria Lourdes Carle e Sorribes Tormo, da Espanha, por 6/1 e 6/4.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Principais favoritas, a brasileira e a parceira estrearam derrotando a boliviana Noelia Zeballos e a tcheca Laura Samson, por 6/4 e 6/1. Depois, a dupla de Pigossi eliminou a compatriota Rebeca Pereira e a sérvia Katarina Jokic, por 6/2 e 6/1. O jogo desta sexta foi o terceiro da brasileira e da espanhola no torneio chileno.
➡️Exclusivo: Técnico de João Fonseca cumpre promessa e corta o cabelo. E ele?
➡️ Entrevistão: Guilherme Teixeira, do início inusitado no tênis ao top 25 com João Fonseca
Com a vitória na semifinal, Carle e Tormo terão pela frente a ucraniana Valeriya Strakhova e a francesa Leolia Jeanjean, que venceram a argentina Nicole Huergo e a experiente americana Varvara Lepchenko, de 39 anos, por 7/6 e 6/2.
Pigossi parou nas semifinais na Argentina
Há duas semanas, Pigossi chegou às semifinais do WTA de Tucuman, na Argentina, quando teve como parceira a francesa Carole Monnet. Semana passada, a brasileira defendeu o país na Billie Jean King Cup, em Hobart, na Austrália.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias