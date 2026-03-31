Brasil 2 x 0 Croácia: João Fonseca e uma vitória que abriu 2025

Atual 40º do mundo, João Fonseca iniciou 2025, sua temporada mais brilhante até aqui, como o 145º do ranking. E, logo no primeiro dia daquele ano, o brasileiro entrou em quadra pela segunda rodada do Challenger de Canberra, na Austrália, com vitória sobre o croata Duje Ajdukovic (142º), por 6/1 e 7/5.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Entrevistão: Meligeni relembra histórias e fala da fase de João Fonseca e Bia

Naquela partida, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira aproveitou dois dos quatro break points e salvou três das nove chances que o adversário teve de se impor em seu saque. O aproveitamento de primeiro saque do brasileiro também foi superior ao do rival: (67% a 48%). No quesito aces, 4 a 0 para o carioca, que tinha apenas 18 anos. Foi o único embate do brasileiro contra um tenista da Croácia naquele ano.

continua após a publicidade

Em Canberra, João Fonseca venceu todos os cinco jogos sem perder sets. Na final, a vítima foi o americano Ethan Quinn (202º), derrotado por duplo 6/4. O título rendeu ao número 1 do Brasil um salto para a 112ª posição no ranking mundial.

+ Aposte na vitória do seu tenista preferida

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Aquele foi o segundo título em três finais de Challenger do brasileiro até então. Em março de 2025, João Fonseca também triunfou em Phoenix, em uma quadra rápida semelhante à de Canberra, quando superou, na decisão, o cazaque Alexander Bublik (duplo 7/6). Em agosto de 2024, então como o 214º do mundo, o brasileiro foi campeão do Challenger de Lexington, nos EUA, superando o australiano Li Tu (222º) na disputa pelo título. Sua única derrota em finais desse nível foi em março daquele, no saibro de Assunção, para o paulista Gustavo Heide (225º). O jovem carioca, então aos 17 anos, era apenas o 341º do ranking naquela semana.

João Fonseca retorna em Monte Carlo

O próximo torneio do número 1 do Brasil começa domingo, o Masters 1000 de Monte Carlo. Será a primeira participação do carioca no torneio. Há duas semanas, João Fonseca parou na segunda rodada do Miami Open, após perder duelo inédito contra o líder do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz.