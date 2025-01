Australian Open: João Fonseca entra provisoriamente para o top 100

João Fonseca venceu Andrey Rublev nesta terça-feira (14), pelo Australian Open, em Melbourne. Com o resultado na estreia no Grand Slam, o brasileiro entrou provisoriamente para o top 100 do ranking da ATP. O jovem de 18 anos aparece na 98ª posição em uma atualização em tempo real.

O brasileiro chegou ao Grand Slam como 112º colocado, após dois títulos consecutivos, no Next Gen ATP Finals e no Challenger de Camberra.

João Fonseca celebra vitória em cima de Andrey Rublev (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Como foi a partida de João Fonseca no Australian Open?

João Fonseca teve uma atuação de gala em cima de Andrey Rublev. O brasileiro venceu por 3 sets a 0 na primeira rodada do Aberto da Austrália. Durante toda a partida, o jovem de 18 anos teve atitudes de um veterano e mostrou bons saques.

As parciais foram de 7/6 (1), 6/3 e 7/6 (5), em 2h23min. A torcida brasileira presente na Margaret Court Arena sempre gritava o nome do carioca quando podia.

O jovem de 18 anos começou atrás no terceiro set, reagiu, tirou Rublev do sério — o russo jogou a raquete no chão, frustrado —, fechou o tie-break em 7 a 5 e garantiu uma vaga na segunda rodada do Australian Open.