Internautas reagem à vitória de João Fonseca no Australian Open: ‘Fonsequizado’

João Fonseca venceu Andrey Rublev nesta terça-feira (14), pelo Australian Open, em Melbourne. O brasileiro, que estava estreava em um Grand Slam pela primeira vez, surpreendeu a todos e gerou uma chuva de elogios nas redes sociais.

Os internautas criaram até um verbo a partir do sobrenome do brasileiro: o “Fonsequizar”. Eles também tiveram a criatividade de ter um novo “modelo de governo no tênis”, o “Fonsequismo”.

Uma usuária do "X" (antigo twitter), falou sobre como João Fonseca surpreendeu os brasileiros a cada ponto.

João Fonseca no Australian Open (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Como foi a partida entre Fonseca e Rublev?

João Fonseca teve uma atuação de gala em cima de Andrey Rublev. O brasileiro venceu por 3 sets a 0 na primeira rodada do Aberto da Austrália. Durante toda a partida, o jovem de 18 anos teve atitudes de um veterano e mostrou bons saques.