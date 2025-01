Com uma sólida atuação na estreia, João Fonseca varreu o nono colocado do ranking mundial de tênis. Na primeira rodada do Australian Open, o brasileiro venceu Andrey Rublev por 3 sets a 0, nesta terça-feira (14), e conquistou mais uma grande premiação na competição. O tenista já faturou, somando as qualificatórias e a duas primeiras rodadas, cerca de R$ 1,8 milhão.

Qualificatórias de João Fonseca

Na 1ª rodada das qualificatórias, João Fonseca superou o argentino Federico Agustin Gomez, aplicando um 6/0 no segundo set, e garantiu AU$ 35 mil (US$ 22 mil ou R$ 135 mil). Na sequência, o tenista derrotou com tranquilidade o adversário Coleman Wang (172º do mundo), por 2 sets a 0 (parciais de 6/0 6/3), e levou AU$ 49 mil (US$ 30,5 mil ou R$ 187 mil). Por fim, João recebeu AU$ 72 mil (US$ 45 mil ou R$ 277 mil) após vencer Thiago Tirante por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em uma hora e quatorze minutos de jogo, pela 3ª rodada.

Premiação na Chave Principal

Garantido na Chave Principal, João Fonseca enfrentou Andrey Rublev e conquistou sua primeira vitória no Australian Open, ao bater o russo por 3 sets a 0, com direito a dois tie-breaks. Os tenistas já haviam conquistado a premiação por competir na fase do torneio de AU$ 132 mil (US$ 82 mil ou R$ 504 mil).

Com a classificação para a segunda rodada, João Fonseca faturou mais AU$ 200 mil (US$ 124 mil ou R$ 763 mil). Nesta quarta-feira (15), o brasileiro irá encarar o italiano Lorenzo Sonego, número 55 do mundo da ATP, pela próxima fase do Australian Open.

Confira as premiações das próximas fases do Australian Open:

3ª R: AU$ 290 mil (US$ 180 mil ou R$ 1,1 milhão)

Oitavas: AU$ 420 mil (US$ 261 mil ou R$ 1,6 milhão)

Quartas: AU$ 665 mil ($ 412 mil ou R$ 2,5 milhões)

Semi: AU$ 1,1 milhão (US$ 682 mil ou R$ 4,1 milhões)

Final: AU$ 1,9 milhão (US$ 1,17 milhão ou R$ 7,2 milhões)

Campeão: AU$ 3,5 milhões (US$ 2,2 milhões ou R$ 13,5 milhões)

