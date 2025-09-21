Em jogo emocionante Swiatek garante 25º título da carreira no WTA Seoul

A número 2 do mundo, Iga Swiatek conquistou, neste domingo, o título do WTA 250 de Seul. Em uma final dramática e de alto nível técnico, a polonesa superou a russa Ekaterina Alexandrova de virada, após salvar match points, com parciais de 1-6, 7-6(3) e 7-5.

Iga Swiatek, da Polônia, comemora com o troféu após derrotar Ekaterina Alexandrova, da Rússia, e vencer a final feminina de simples do WTA Seoul (Foto: Jung Yeon-je / AFP)

Swiatek conquista o 25º troféu da carreira de Swiatek e o terceiro em 2025

O triunfo na Coreia do Sul representa o 25º troféu da carreira de Swiatek e o terceiro na temporada de 2025, somando-se às importantes conquistas de Wimbledon e do WTA 1000 de Cincinnati. A vitória também foi a 57ª da polonesa no ano, consolidando sua posição como a jogadora com mais resultados positivos no circuito e fortalecendo sua busca pelo retorno à liderança do ranking.

A conquista, contudo, exigiu uma notável demonstração de resiliência da favorita. Alexandrova, segunda cabeça de chave do torneio, impôs um ritmo agressivo desde o início e dominou a primeira parcial com um impecável 6-1. A tenista russa manteve a pressão no segundo set e chegou a ficar a apenas dois pontos de fechar a partida e garantir o título.

A parcial decisiva foi marcada pelo equilíbrio, com ambas as atletas confirmando seus serviços até o placar de 5-5. No décimo primeiro game, Swiatek elevou a intensidade, conquistou a quebra de saque fundamental e, em seguida, sacou com autoridade para selar a vitória após 2 horas e 41 minutos de um confronto extenuante.

O título em Seul coroa uma semana desgastante para a polonesa, que no sábado precisou disputar e vencer suas partidas de quartas de final e semifinal no mesmo dia, devido a atrasos na programação causados pela chuva.