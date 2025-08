Algoz de João Fonseca alcança feitos raros em Toronto; entenda

Segundo favorito, Taylor Fritz segue fazendo fila no Masters 1000 de Toronto. Nas oitavas de final, o americano superou uma batalha contra o tcheco Jiri Lehecka, por 7/6, 6/7 e 7/6. Com o feito, o número 4 do mundo, de 27 anos, alcançou, pelo menos, as quartas de final de todos os nove torneios desse nível. Em junho, o californiano derrotou João Fonseca na estreia do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, onde conquistou o tetracampeonato.



Outro dado curioso é que Fritz, desde Xangai, em 2009, é o primeiro jogador fora da Europa a alcançar as quartas de final de torneios desse nível. Entre todos os jogadores em atividade, o número 4 do mundo é o 11º a alcançar tal feito.

No equilibradíssimo triunfo sobre Lehecka, o americano salvou todos os nove break points, para frustração do rival. O tcheco, por sua vez, salvou todos os cinco que o adversário teve.

- Felizmente saquei bem hoje à noite, assim como ele. Teve um momento da partida que eu só queria colocar meu primeiro serviço e tentar colocar as bolas na quadra, sem arriscar - reconheceu Fritz.

Nas quartas de final de Toronto, nesta terça, às 20h (de Brasília), o americano encara Andrey Rublev (11º). No confronto direto, são cinco vitórias do americano em nove jogos. O russo, no entanto, venceu o último embate: no Masters 1000 de Madri, ano passado.

João Fonseca conhece nesta terça rival de Cincinnati

Após perder na estreia de Toronto, para o qualifier australiano Tristan Schoolkate, João Fonseca conhecerá, nesta terça-feira, o rival de estreia de Cincinnati. O torneio americano começa nesta quinta-feira (7).

