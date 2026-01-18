menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Lance a lance: Hugo Calderano cai na semi para chinês e é bronze no WTT Star Contender de Doha

Brasileiro busca reação incrível e empata quinto set, mas perde por 3 a 2 para Wen Ruibo

Avatar
Marcus Vinicius Alves Dantas
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/01/2026
07:12
Atualizado há 2 minutos
Hugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha
imagem cameraHugo Calderano durante a estreia no WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em uma batalha decidida praticamente na última bola, Hugo Calderano se despediu do WTT Star Contender de Doha neste domingo (18). O brasileiro, número 3 do mundo, foi superado pela promessa chinesa Wen Ruibo por 3 sets a 2 (parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 9/11 e 11/9). Hugo chegou a buscar um empate heroico em 9 a 9 no set decisivo, mas o adversário levou a melhor nos pontos finais. Como a competição não prevê disputa de terceiro lugar, Calderano encerra a campanha com a medalha de bronze. Veja abaixo como foi a partida ponto a ponto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

5º set: Hugo Calderano 9 x 11 Wen Ruibo

  • Hugo Calderano mostra enorme poder de reação e busca o empate em 9 a 9, mas Wen Ruibo é decisivo na reta final. O chinês marca os dois últimos pontos, fecha o set em 11 a 9 e vence a partida por 3 sets a 2.
  • Hugo se mantém vivo! O brasileiro pontua e respira na partida, mas segue atrás no placar: 9 a 7 para Wen Ruibo. Cada ponto agora é decisivo!
  • Wen Ruibo amplia a vantagem para 7 a 4 no set decisivo. Hugo Calderano pede tempo técnico.
  • Começo tenso no set decisivo! Wen Ruibo larga na frente e abre 4 a 2 sobre Calderano nesta parcial final.

4º set: Hugo Calderano 11 x 9 Wen Ruibo

  • TUDO IGUAL! Calderano completa a reação, fecha a quarta parcial em 11 a 9 e empata o jogo em 2 a 2. A vaga na final será decidida no quinto e último set!
  • ESPETACULAR! Hugo Calderano reage, tira a desvantagem e vira o placar com um ponto sensacional. 6x5.
  • Início difícil para o brasileiro no quarto set. Wen Ruibo mantém o ritmo forte e abre vantagem de 4 a 1.

3º set: Hugo Calderano 9 x 11 Wen Ruibo

  • Wen Ruibo fecha em 11 a 9 e passa novamente à frente no placar geral: 2 sets a 1.
  • Wen Ruibo assume o comando do set. O chinês consegue abrir vantagem e faz 8 a 5 no placar.
  • O terceiro set começa muito equilibrado, disputado ponto a ponto. 3 a 3.

2º set: Hugo Calderano 11 x 8 Wen Ruibo

  1. Hugo Calderano mantém a firmeza no momento decisivo, fecha o segundo set em 11 a 8 e empata o jogo em 1 a 1.
  2. Ótima recuperação de Hugo! O brasileiro retoma o controle, vira o placar e abre 10 a 7 na reta final do segundo set.
  3. Wen Ruibo cresce novamente na partida. O chinês anota quatro pontos seguidos e vira o marcador para 6 a 4 no segundo set.
  4. Bom início de Calderano no segundo set! O brasileiro abre 4 a 2 no placar.

1º set: Hugo Calderano 9 x 11 Wen Ruibo

  1. Fim do primeiro set. Wen Ruibo marca o ponto decisivo e fecha a parcial em 11 a 9, abrindo 1 a 0 na partida.
  2. Hugo Calderano salva dois set points e cola no placar: 10 a 9! Sentindo a reação do brasileiro, Wen Ruibo pede tempo técnico para tentar fechar o set.
  3. Wen Ruibo chega a 10 a 7 e tem três set points para fechar a parcial.
  4. Reação de Wen Ruibo! O chinês engata uma sequência de pontos, tira a desvantagem e vira o placar para 7 a 6.
  5. Hugo Calderano começa a se impor na mesa e abre três pontos de vantagem: 6 a 3 nesta primeira parcial.
  6. A semifinal começa equilibrada, com troca de pontos entre o brasileiro e o chinês. Empate em 2 a 2.
  7. Hugo Calderano no aquecimento!
Hugo Calderano durante o WTT Champions de Doha
Hugo Calderano durante o WTT Champions de Doha (Foto: Divulgação/ WTT)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias