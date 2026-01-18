Hugo Calderano mostra enorme poder de reação e busca o empate em 9 a 9, mas Wen Ruibo é decisivo na reta final. O chinês marca os dois últimos pontos, fecha o set em 11 a 9 e vence a partida por 3 sets a 2.

Hugo se mantém vivo! O brasileiro pontua e respira na partida, mas segue atrás no placar: 9 a 7 para Wen Ruibo. Cada ponto agora é decisivo!

Wen Ruibo amplia a vantagem para 7 a 4 no set decisivo. Hugo Calderano pede tempo técnico.