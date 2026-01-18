Lance a lance: Hugo Calderano cai na semi para chinês e é bronze no WTT Star Contender de Doha
Brasileiro busca reação incrível e empata quinto set, mas perde por 3 a 2 para Wen Ruibo
- Matéria
- Mais Notícias
Em uma batalha decidida praticamente na última bola, Hugo Calderano se despediu do WTT Star Contender de Doha neste domingo (18). O brasileiro, número 3 do mundo, foi superado pela promessa chinesa Wen Ruibo por 3 sets a 2 (parciais de 11/9, 8/11, 11/9, 9/11 e 11/9). Hugo chegou a buscar um empate heroico em 9 a 9 no set decisivo, mas o adversário levou a melhor nos pontos finais. Como a competição não prevê disputa de terceiro lugar, Calderano encerra a campanha com a medalha de bronze. Veja abaixo como foi a partida ponto a ponto.
Hugo Calderano busca vaga na final do WTT Star Contender de Doha: horário e onde assistir
Onde Assistir
Hugo Calderano supera susto contra francês e avança à semifinal do WTT Star Contender Doha
Mais Esportes
Veja os lances da classificação de Hugo Calderano à semifinal em Doha
Mais Esportes
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
5º set: Hugo Calderano 9 x 11 Wen Ruibo
- Hugo Calderano mostra enorme poder de reação e busca o empate em 9 a 9, mas Wen Ruibo é decisivo na reta final. O chinês marca os dois últimos pontos, fecha o set em 11 a 9 e vence a partida por 3 sets a 2.
- Hugo se mantém vivo! O brasileiro pontua e respira na partida, mas segue atrás no placar: 9 a 7 para Wen Ruibo. Cada ponto agora é decisivo!
- Wen Ruibo amplia a vantagem para 7 a 4 no set decisivo. Hugo Calderano pede tempo técnico.
- Começo tenso no set decisivo! Wen Ruibo larga na frente e abre 4 a 2 sobre Calderano nesta parcial final.
4º set: Hugo Calderano 11 x 9 Wen Ruibo
- TUDO IGUAL! Calderano completa a reação, fecha a quarta parcial em 11 a 9 e empata o jogo em 2 a 2. A vaga na final será decidida no quinto e último set!
- ESPETACULAR! Hugo Calderano reage, tira a desvantagem e vira o placar com um ponto sensacional. 6x5.
- Início difícil para o brasileiro no quarto set. Wen Ruibo mantém o ritmo forte e abre vantagem de 4 a 1.
3º set: Hugo Calderano 9 x 11 Wen Ruibo
- Wen Ruibo fecha em 11 a 9 e passa novamente à frente no placar geral: 2 sets a 1.
- Wen Ruibo assume o comando do set. O chinês consegue abrir vantagem e faz 8 a 5 no placar.
- O terceiro set começa muito equilibrado, disputado ponto a ponto. 3 a 3.
2º set: Hugo Calderano 11 x 8 Wen Ruibo
- Hugo Calderano mantém a firmeza no momento decisivo, fecha o segundo set em 11 a 8 e empata o jogo em 1 a 1.
- Ótima recuperação de Hugo! O brasileiro retoma o controle, vira o placar e abre 10 a 7 na reta final do segundo set.
- Wen Ruibo cresce novamente na partida. O chinês anota quatro pontos seguidos e vira o marcador para 6 a 4 no segundo set.
- Bom início de Calderano no segundo set! O brasileiro abre 4 a 2 no placar.
1º set: Hugo Calderano 9 x 11 Wen Ruibo
- Fim do primeiro set. Wen Ruibo marca o ponto decisivo e fecha a parcial em 11 a 9, abrindo 1 a 0 na partida.
- Hugo Calderano salva dois set points e cola no placar: 10 a 9! Sentindo a reação do brasileiro, Wen Ruibo pede tempo técnico para tentar fechar o set.
- Wen Ruibo chega a 10 a 7 e tem três set points para fechar a parcial.
- Reação de Wen Ruibo! O chinês engata uma sequência de pontos, tira a desvantagem e vira o placar para 7 a 6.
- Hugo Calderano começa a se impor na mesa e abre três pontos de vantagem: 6 a 3 nesta primeira parcial.
- A semifinal começa equilibrada, com troca de pontos entre o brasileiro e o chinês. Empate em 2 a 2.
- Hugo Calderano no aquecimento!
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
+Aposte na vitória do seu atleta favorito
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
- Matéria
- Mais Notícias