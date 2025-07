Francês volta a brilhar e vence o ponto do dia em Wimbledon; vídeo

Corentin Moutet colecionou duas belas jogadas em Wimbledon. Na terça-feira, o francês já chamara atenção ao fazer graça para finalizar um ponto na vitória na estreia sobre o argentino Francisco Comesana. Nesta quinta, o francês voltou a brilhar, dessa vez, ao vencer um ponto de raríssima precisão e enorme dificuldade.



Na derrota para o veterano búlgaro Grigor Dimitrov (21, de 34 anos), por 7/5, 4/6, 7/5 e 7/5, o número 69 do ranking, de 26 anos, aplicou um lob (jogada que encobre o rival) de tweener (de costas). Não por acaso, foi eleita a jogada do dia. E mereceu aplausos do público.







Contra Comesana, na estreia, Moutet deu um lob no adversário e foi á rede. O argentinodevolveu a bola, e o francês, surpreendentemente, rebateu por entre as pernas, numa mistura de habilidade com ousadia, arrancando aplausos do público.

Dimitrov enfrenta algoz de Tommy Paul em Wimbledon

Na terceira rodada, no sábado, Dimitrov (21º) enfrenta o austríaco Sebastian Ofner (165º, de 29 anos), que surpreendeu o americano Tommy Paul (13º). Será o primeiro jogo entre os dois tenistas



Ex-número 3 do mundo, ranking alcançado em 2017, o búlgaro tem como melhor campanha em Wimbledon as semifinais de 2014, quando caiu diante do sérvio e heptacampeão Novak Djokovic. Nas últimas duas edições, Dimitrov parou nas oitavas de final. Em 2024, o algoz foi o russo Daniil Medvedev e, na temporada anterior, o dinamarquês Holger Rune.

Em Grand Slams na atual temporada, o experiente tenista só foi vencer a primeira partida em Londres. Isso porque ele caiu na estreia do Aberto da Austrália, em janeiro, e de Roland Garros, em maio.

Aliás, foi em Wimbledon, em 2009, então como o 342º do mundo, que Dimitrov debutou em torneios desse nível. Abaixo, todas suas campanhas em Slams, antes da edição atual em Londres: