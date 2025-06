João Fonseca celebra força mental na primeira vitória na grama

Embora tenha apenas 18 anos, João Fonseca tem mostrado maturidade após as vitórias e derrotas. Nesta segunda-feira, após conqusitar o primeiro triunfo em três torneios de ATP na grama, de virada, contra o belga Zizou Bergs (50º do mundo, de 26 anos), por 6/7 (8), 6/0 e 6/3, em Eastbourne, o número 1 do Brasil e 57 do planeta manteve os pés no chão. E destacou como ficou mentalmente na partida, após ter desperdiçado dois set points no tiebreak da primeira parcial.



➡️ Imagens da primeira vitória de João Fonseca na grama na carreira



➡️ João Fonseca vence ponto espetacular na estreia de Eastbourne

continua após a publicidade

➡️ Imagens da festa de Alcaraz com o novo título em Londres



Há oito dias, Bergs foi vice na grama de S'Hertogenbosch, na Holanda:



- Partida difícil, jogador muito duro, que já teve bons resultados na grama neste ano. Tive que focar muito no começo dos pontos, como saque e devolução. Começo de jogo muito tenso, dos dois lados, tive algumas oportunidades, mas ele jogou nas que eu tive. O tiebreak poderia ter ido para os dois lados. Teve uma pequena sorte minha, pequena sorte dele, acabou indo para o lado dele - comentou o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club.



➡️ Análise: Alcaraz e Sinner mostraram que o tênis está em ótimas mãos

➡️ Imagens do bicampeonato de Bublik em Halle



João Fonseca ficou feliz com a maneira como voltou para a partida no segundo set:



- A gente teve que manter a cabeça firme, bem mentalmente, e foi isso que a gente fez. Conseguimos pegar o segundo game do segundo set, que nos deu uma confiança a mais, e ele acabou errando cada vez mais bolas fáceis. Fui ficando mais confiante, ele, mais nervoso, e as coisas foram acontecendo para o meu lado. Muito feliz com a forma com que fiquei mentalmente na partida, ganhei nove games seguidos. No terceiro set veio um pouco de nervosismo, que é normal, mas consegui manter, quebrá-lo de volta e dominar a partida. Foi muito importante esse lado mental hoje e muito feliz com minha primeira vitória na grama, em ATP



Semana passada, em Halle, na Alemanha, o carioca chegou a ter um match-point no tiebreak decisivo, mas acabou caindo na estreia diante do italiano Flavio Cobolli (24º), na estreia.

continua após a publicidade



João Fonseca desafia o tricampeão de Eastbourne

Na próxima rodada, o número 1 do Brasil vai encarar o principal favorito do torneio, o americano e tricampeão Taylor Fritz, número 5 do mundo. Será mais um confronto inédito para o carioca de 18 anos. Curiosamente, com a vitória desta segunda, o carioca se tornou o mais jovem desde 2015 a vencer uma partida no torneio britânico. Há 10 anos, o autor da proeza foi, justamente, Fritz, hoje com 27 anos.



➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte