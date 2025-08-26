João Fonseca avança no US Open, minimiza mal-estar e projeta duelo duro contra Machac

João Fonseca venceu seu primeiro jogo na chave principal do US Open nesta terça-feira (26), e também mostrou resiliência ao derrotar o sérvio Miomir Kecmanovic. Após a vitória, o jovem talento brasileiro analisou seu próximo desafio, o tcheco Tomas Machac, e tranquilizou a todos sobre o mal-estar que sentiu durante a partida.

João Fonseca na estreia do US Open (Foto: Al Bello / Getty Images via AFP)

Na próxima fase, João Fonseca terá pela frente um adversário inédito e em grande fase. — O Machac é um bom jogador, nunca joguei contra ele — admitiu o brasileiro, demonstrando respeito pelo oponente. — Sei que ele tem feito uma boa gira, especialmente nesses dois últimos anos. Ele vem jogando super bem, fazendo bons resultados e ganhando de bons jogadores. Com certeza é um jogador que pode ganhar de qualquer um —, completou.

A declaração evidencia a consciência do tamanho do desafio que o espera. Machac, atual número 22 do ranking da ATP, vive um dos melhores momentos de sua carreira e promete ser um teste de fogo para a jovem estrela brasileira. — Vou dar o meu melhor na partida, mas com certeza será um jogo duro —, projetou o tenista.

Susto em quadra não preocupa sequência de João Fonseca

Durante o confronto contra Kecmanovic, um aparente problema físico acendeu o alerta. O brasileiro precisou de atendimento e chegou a vomitar em quadra. No entanto, após o jogo, ele tratou de minimizar o ocorrido, atribuindo o mal-estar à hidratação.

— Me senti um pouco cheio, talvez por ter bebido muita água —, explicou com tranquilidade. — Depois me senti bem melhor, não é nada grave —, assegurou, afastando qualquer preocupação sobre sua condição física para a sequência do Grand Slam americano.