Próximo rival de João Fonseca já perdeu para Monteiro no saibro

Depois do susto na vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic (42º), nesta segunda-feira, quando chegou a passar mal e vomitar no terceiro set, João Fonseca volta à quadra do US Open na quarta-feira. Em mais um desafio inédito, o jovem brasileiro, de 19 anos, terá pela frente o tcheco Tomas Machac (22º).



Número 22 do mundo aos 24 anos, o tcheco tem como melhor ranking o 20º, alcançado em março de 2025. Tal como o brasileiro, Machac venceu, na atual temporada, o primeiro ATP da carreira: em Acapulco. Já o carioca ergueu o troféu de Buenos Aires, também em fevereiro.

Neste ano, os números de Machac e de João Fonseca são parecidos: 19 vitórias e 14 derrotas para o tcheco, enquanto o brasileiro soma 17 e 13, respectivamente (números antes do torneio em Nova York). Profissional desde 2017, o número 22 do mundo soma 68 triunfos e 54 tropeços em torneios ATP. Já o jovem carioca tem 28 e 21, respectivamente.

O número 22 do mundo chegara a Nova York após sofrer derrotas nas estreias do Masters 1000 de Toronto e de Cincinnati, ambos em quadra rápida, para o americano Reilly Opelka (74º) e o francês Adrian Mannarino (89º). Já na primeira rodada do US Open, veio o triunfo sobre o italiano Luca Nardi (86º), por 6/3, 6/1 e 6/1.

Se ainda não enfrentou o número 1 do Brasil, o tcheco não tem boas recordações de sua única partida contra um tenista do país em 2024. Na estreia de Umag, na Croácia, Machac acabou derrotado por Thiago Monteiro, de virada, por 3/6, 6/3 e 6/4.

João Fonseca agradece à torcida



Ao final da partida desta segunda-feira, o brasileiro disse estar realizando um sonho e agradeceu, mais uma vez, o apoio da torcida:



No domingo, o sérvio Novak Djokovic reagiu com bom humor ao ser perguntado sobre o que fazer quando se aposentar:



- Treinar João Fonseca. Mas vai sair caro para ele.



