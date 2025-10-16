Com Guga, cerveja anuncia patrocínio ao Costa do Sauípe Open

Guga está de volta. Ao menos enquanto garoto-propaganda da patrocinadora, Gustavo Kuerten retorna ao Costa do Sauípe Open de Tênis. E o torneio reaparece no calendário após 14 anos. Vai começar neste domingo, e a cerveja Stella Artois, apoiadora da competição, tem o ex-número 1 do mundo como estrela da campanha.

- Essa parceria (com o Costa do Sauípe Open) demonstra nossa confiança no impacto positivo que esse torneio tem no tênis brasileiro, resgatando o prestígio de um território icônico para o esporte - celebrou Mariana Dedivitis, diretora de marketing da Stella Artois.

Na campanha, Guga recebe um cálice feito com areia da praia, que fica no litoral baiano e que foi palco do último título do tenista. Isso em 2004.

- É um orgulho para Stella Artois incentivar o retorno de Sauípe ao mapa do tênis mundial e poder brindar ao torneio e ao Guga. O cálice simboliza esse espírito e celebra tanto o nosso ídolo quanto o futuro de Sauípe, além de reafirmar a presença elegante da cerveja no universo do tênis e nos brindes mais sofisticados - completou a diretora.

O torneio

O Costa do Sauipe Open vai contar com alguns tenistas top-100 do ranking mundial da ATP. Os argentinos Mariano Navone e Juan Manuel Cerúndolo são alguns. O brasileiro de maior destaque será Thiago Monteiro, atualmente número 170.

João Fonseca lamenta chances perdidas na estreia de Bruxelas

A expectativa era boa, já que João Fonseca vinha de três vitórias, duas na Copa Davis e outra na Laver Cup. Mas, nesta terça-feira (14), o número 1 do Brasil e 45 do mundo, de 19 anos, chegou a abrir vantagen nos dois sets, mas perdeu a estreia do ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica: 7/5 e 7/6 (2) para o holandês Botic van de Zandschulp, 86º do mundo.