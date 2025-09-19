menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Federer cogita competição para disputar com Nadal: ‘Fedal Tour’

Astro suíço continua jogando mesmo após aposentadoria

Federer e Nadal durante visita no Nadal Academy (Foto: Rafa Nadal Academy)
imagem cameraFederer e Nadal durante visita no Nadal Academy (Foto: Rafa Nadal Academy)
Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 19/09/2025
12:58
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

Durante os treinos da Laver Cup em São Francisco, Roger Federer animou os fãs ao ser questionado se estaria disposto a criar um circuito sênior para realizar partidas contra Rafael Nadal e outros grandes nomes já aposentados.

continua após a publicidade

Relacionadas

– Sim, por que não? Adoro o Rafa. Ultimamente tenho jogado muito e tento me manter em forma. Sei que o Rafa também está totalmente disposto a jogar tênis, embora o conceito de circuito sênior soe muito mal para nós. Mas sim, talvez pudéssemos criar um circuito, uma espécie de Fedal Tour – disse o astro suíço à rede americana CNBC.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Outras criações de Roger Federer

Federer é um dos idealizadores e embaixadores da Laver Cup, competição que começa hoje (19) e vai até domingo (21). A disputa conta com a participação, pela primeira vez na carreira, do brasileiro João Fonseca, a convite de Andre Agassi.

continua após a publicidade

➡️Andre Agassi elogia João Fonseca: ‘Ele é maior do que você pensa’

Laver Cup, com João Fonseca, anuncia mais dois nomes (Reprodução)
Laver Cup, com João Fonseca, anuncia mais dois nomes (Reprodução)

João Fonseca na Laver Cup

João Fonseca faz sua estreia na Laver Cup nesta sexta-feira (19) às 23h (horário de Brasília). O brasileiro vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli, em São Francisco, nos Estados Unidos. O duelo terá transmissão da ESPN (Canal fechado) e da Disney+ (Streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Os confrontos da competição são divididos em dois grupos com seis atletas cada: Time Europa, apenas com europeus, e Time Mundo, com a presença de tenistas dos outros continentes.

continua após a publicidade

Na Laver Cup, Fonseca terá a chance de aprender e competir com a elite do tênis mundial. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias