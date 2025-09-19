Federer cogita competição para disputar com Nadal: ‘Fedal Tour’

Durante os treinos da Laver Cup em São Francisco, Roger Federer animou os fãs ao ser questionado se estaria disposto a criar um circuito sênior para realizar partidas contra Rafael Nadal e outros grandes nomes já aposentados.

– Sim, por que não? Adoro o Rafa. Ultimamente tenho jogado muito e tento me manter em forma. Sei que o Rafa também está totalmente disposto a jogar tênis, embora o conceito de circuito sênior soe muito mal para nós. Mas sim, talvez pudéssemos criar um circuito, uma espécie de Fedal Tour – disse o astro suíço à rede americana CNBC.

Outras criações de Roger Federer

Federer é um dos idealizadores e embaixadores da Laver Cup, competição que começa hoje (19) e vai até domingo (21). A disputa conta com a participação, pela primeira vez na carreira, do brasileiro João Fonseca, a convite de Andre Agassi.

João Fonseca na Laver Cup

João Fonseca faz sua estreia na Laver Cup nesta sexta-feira (19) às 23h (horário de Brasília). O brasileiro vai enfrentar o italiano Flavio Cobolli, em São Francisco, nos Estados Unidos. O duelo terá transmissão da ESPN (Canal fechado) e da Disney+ (Streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+

Os confrontos da competição são divididos em dois grupos com seis atletas cada: Time Europa, apenas com europeus, e Time Mundo, com a presença de tenistas dos outros continentes.

Na Laver Cup, Fonseca terá a chance de aprender e competir com a elite do tênis mundial. Ele integra o Time Mundo, ao lado de Taylor Fritz (EUA), Alex de Minaur (AUS), Francisco Cerundolo (ARG), Alex Michelsen (EUA) e Reilly Opelka (EUA). A equipe adversária, o Time Europa, contará com Carlos Alcaraz (ESP), Alexander Zverev (ALE), Holger Rune (DIN), Casper Ruud (NOR), Jakub Mensik (CZE) e Flavio Cobolli (ITA).