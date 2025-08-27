US Open: quanto João Fonseca deixa de ganhar com eliminação

O brasileiro João Fonseca foi eliminado do US Open nesta quarta-feira, com uma derrota por 3 a 0 para o tcheco Tomas Machac. E além de não passar da segunda rodada da chave principal, o tenista de 19 anos perde oportunidade de abocanhar valores relativos à premiação.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Somente a presença na primeira rodada garantiu a João US$ 110 mil. A presença na segunda fase, mais US$ 154 mil. Ao todo, portanto, US$ 264 mil foram garantidos. Na conversão atual, R$ 1.436.740,80.

Mas o montante que ficou para uma próxima oportunidade é maior. Terceira rodada, oitavas e quartas de final, semifinal e final. A premiação poderia chegar a mais de US$ 5 milhões de dólares em caso de vice-campeonato. E a mais de US$ 7,5 milhões em caso de título.

continua após a publicidade

Confira abaixo a premiação do US Open por fase:

Simples (Masculino e Feminino)

Campeão: US$ 5.000.000 (R$ 27,211 milhões)

Vice: US$ 2.500.000 (R$ 13,6 milhões)

Semifinais: US$ 1.260.000 (R$ 6.857 milhões)

Quartas: US$ 660.000 (R$ 3,592 milhões)

Oitavas: US$ 400.000 (R$ 2,179 milhões)

3ª rodada: US$ 237.000 (R$ 1,289 milhão)

2ª rodada: US$ 154.000 (R$ 838 mil)

1ª rodada: US$ 110.000 (R$ 599 mil)

Duplas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 500.000 (R$ 2,721 milhões)

Semifinais: US$ 250.000 (R$ 1,360 milhão)

Quartas: US$ 125.000 (R$ 680 mil)

Oitavas: US$ 75.000 (R$ 408 mil)

2ª rodada: US$ 45.000 (R$ 245 mil)

1ª rodada: US$ 30.000 (R$ 163 mil)

Duplas Mistas (por equipe)

Campeões: US$ 1.000.000 (R$ 5,4 milhões)

Vices: US$ 400.000 (R$ 2,177 milhões)

Semifinais: US$ 200.000 (R$ 1,088 milhão)

Quartas: US$ 100.000 (R$ 544 mil)

Oitavas: US$ 20.000 (R$ 109 mil)

Qualifying – Simples (Masculino e Feminino)

Última rodada (32): US$ 57.200 (R$ 312 mil)

2ª rodada (64): US$ 41.800 (R$ 227 mil)

1ª rodada (128): US$ 27.500 (R$ 150 mil)