Dupla brasileira atropela adversárias e conquista WTA 125 de Cáli

As brasileiras Ana Candiotto e Laura Pigossi atropelaram a dupla formada pela italiana Nicole Fossa e a gergiana Ekaterine Gorgodze e conquistaram o WTA 125 de duplas de Cáli, neste sábado (1), na Colômbia. As paulistas só perderam quatro games e venceram a partida por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora e 4 minutos.

Ana Candiotto e Laura Pigossi fizeram um campeonato perfeito e mostraram grande consistência na final. Diferente do que todos esperavam, as brasileiras derrotaram de forma contundente as melhores ranqueadas da competição. Na semifinal, a dupla eliminou a francesa Selena Janicijevic e a estadunidense Varvara Lepchenko, também por 2 sets a 0, com as parciais de 7/6 [6] e 6/4.

Com o título no WTA 125 de Cáli, Pigossi, de 31 anos, conquistou seu 45ª trófeu na carreira. Já Candiotto, de apenas 21 anos, acumulou seu 14ª troféu. A primeira subiu quatro posições e chegou a 83ª do ranking mundial, e a última sobe para ocupar a 230ª colocação.

O italiano Jannik Sinner conquistou o título do Masters 1000 de Paris ao derrotar o canadense Félix Auger-Aliassime neste domingo (02). O tenista de 24 anos venceu a partida com parciais de 6/4, 7/6 e 7-4 no tie-break, em confronto que durou 1 hora e 52 minutos na capital francesa.

A vitória na final representou o terceiro triunfo do italiano sobre Auger-Aliassime em cinco confrontos diretos. Jannik Sinner demonstrou solidez em seus games de serviço durante toda a partida, conseguindo uma quebra logo no game inicial do primeiro set. No segundo set, a definição ocorreu no tie-break, onde um único mini-break no quinto ponto garantiu a vitória.

Este foi o primeiro título de Masters 1000 conquistado por Sinner desde Xangai no ano passado. Em 2024, ele havia vencido em Miami e Cincinnati, além do seu primeiro troféu desta categoria obtido no Canadá em 2023.