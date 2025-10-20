Bia Haddad Maia despenca no ranking e atinge sua pior posição desde 2021; veja

Afastada das quadras para focar na recuperação física e mental, Bia Haddad sofreu um forte impacto em sua classificação mundial. Na última atualização do ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino) divulgada nesta segunda-feira (20), a número 1 do Brasil registrou uma queda acentuada, despencando para a 60ª posição. Este é um momento delicado para Bia Haddad na WTA.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Esta é a pior classificação da tenista paulista desde outubro de 2021, período anterior à sua ascensão que a levou até o Top 10 mundial em junho de 2023. O momento atual de Bia Haddad WTA reflete as dificuldades enfrentadas pela tenista.

Bia Haddad no SP Open (Foto: Divulgação SP Open)

A queda abrupta é resultado direto da decisão de Bia Haddad de encerrar sua temporada de 2025 prematuramente. Sofrendo com questões físicas e psicológicas ao longo do ano, ela optou por não disputar mais campeonatos até o final do ano, focando em uma recuperação completa e em uma pré-temporada mais longa e estruturada.

continua após a publicidade

A nova colocação (60ª) muda o cenário para o fim de 2025. Bia Haddad não deverá ser cabeça de chave no Australian Open, em janeiro, o que significa que ela corre o risco de enfrentar adversárias do topo do ranking logo nas primeiras rodadas em Melbourne.

O foco da equipe de Bia Haddad é garantir que ela retorne ao circuito em janeiro totalmente recuperada. A expectativa é que, saudável, a brasileira possa rapidamente iniciar uma nova escalada no ranking da WTA.

continua após a publicidade

Veja o anúncio de Bia Haddad

Oi pessoal,

Estou fazendo este post para dividir com vocês que estou encerrando a minha temporada de 2025 um pouquinho antes do programado para poder descansar por um maior período o corpo e a mente.

Obrigada a todos os meus patrocinadores que caminham lado a lado comigo nesta jornada maravilhosa e repleta de aprendizados que é o esporte de alto rendimento.

Obrigada a minha família que sempre foi e será a minha maior base e fortaleza 🫶🏼.

Obrigada @lfbutori , @gilbertbang , @nicastroh , @rafaelakahvegian, @andreahaddadmaia, @diana e tantas outras pessoas que colaboram direta e indiretamente para que eu possa viver o meu sonho.

Rafael Paciaroni, @rodrigopurso, @paulorobertocerutti, muito obrigada por cada dia, cada treino, cada conversa, cada momento. Mais uma temporada juntos. Somos uma bonita definição de TIME. Sem palavras para agradecer a vocês 💜🔨🎾⏳.

Por fim, um agradecimento especial a todos vocês que sempre me acompanham, torcem, enviam energia, amor e carinho. Tenham certeza que voltarei mais forte e o melhor ainda está por vir!

Tênis, eu te amo. Nos vemos em breve novamente.

🐾⚒️⏳

Com carinho,

Bia.