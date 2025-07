Ícone do beach tennis e primeira não-italiana a alcançar o topo do ranking mundial, em 2012, a paulista Samantha Barijan terá sua trajetória contada no documentário Simply a Legend DOC, com distribuição pela ESPN e Disney+. A série vai registrar o “last dance” da atleta no circuito mundial, celebrando sua jornada como mulher, campeã e referência global na modalidade.



➡️ Imagens do título de Sinner contra Alcaraz em Wimbledon



➡️ Anisimova chora após perder a final de Wimbledon

continua após a publicidade

➡️ Em Wimbledon, Swiatek chega à 100ª vitória em Slams

O lançamento institucional do projeto foi realizado oficialmente durante o Mormaii Meeting, no último domingo, 8 de junho, no Hotel Hilton São Paulo. Repleto de emoção e sob aplausos de pé, o anúncio foi marcado por um momento simbólico: Samantha declarou seu “last dance”, que será o fio condutor do documentário. Em um discurso comovente, afirmou que é tempo de contribuir com o esporte de uma nova forma — após anunciar recentemente o projeto de performance com foco no protagonismo feminino, o NN1 – Nova Número 1.

Na ocasião, também foram apresentados ao público sua nova raquete e a coleção de inverno “Mormaii Collection by Samantha Barijan”. O destaque ficou por conta da nova raquete oficial da atleta: agora com 21mm de espessura e a assinatura Simply a Legend, que eterniza sua história dentro e fora das quadras.

continua após a publicidade

- Não é o meu adeus. Mas é o momento de tirar o pé do acelerador. Já vivi intensamente esse esporte e não busco mais o topo do ranking. Passei mais tempo em aeroportos do que em casa. Agora quero curtir minha família, focar no trabalho fora das quadras e retribuir tudo o que o beach tennis me deu - afirma Samantha.

- Assistir ao teaser no palco foi emocionante porque passa um filme na cabeça. Essa será a oportunidade de mostrar o esporte pela minha perspectiva, com tudo o que ele representa para mim.”

continua após a publicidade

Documentário tem presença de estrelas do beach tennis

O documentário acompanha Samantha em suas últimas competições nacionais e internacionais, com passagens por eventos estratégicos e outros que marcaram sua trajetória. A produção trará:

Depoimentos da família, equipe, atletas, entidades e marcas parceiras.

Participações de nomes que marcaram — e continuam a escrever — a história do beach tennis

A presença de novos protagonistas que hoje dão continuidade à evolução da modalidade

Mais do que um recorte esportivo, o documentário convida o público a refletir sobre as barreiras enfrentadas pelas mulheres no esporte e o espaço ainda limitado concedido a modalidades fora do eixo midiático tradicional.

- Estamos muito felizes em anunciar o projeto”, destaca Daniela Bergamo, sócia fundadora da Praia Lab Produções e diretora do documentário.



- Foram meses de muito trabalho até o sim. O esporte, de modo geral, ainda carece de incentivos consistentes. Falar de esporte feminino e, ainda mais, de uma modalidade relativamente jovem como o beach tennis é abrir espaço para uma narrativa que nem sempre é considerada prioritária. Por isso, este projeto também é um chamado à reflexão. Agradecemos profundamente à ESPN e à Disney+ por enxergarem valor onde muitos ainda veem apenas potencial - acrescenta a diretora.

- Estão oferecendo uma vitrine rara, especialmente num cenário em que, apesar do crescimento expressivo da modalidade, o interesse comercial segue tímido. É fundamental compreender que iniciativas como essa ajudam a construir o futuro do esporte — e que o trabalho conjunto, com profissionalismo e visão, pode acelerar essa evolução de forma sustentável. Os frutos, sem dúvida, serão colhidos por todos que hoje ajudam a plantar - encerra Daniela.